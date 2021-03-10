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    • Memurlar
    • 10.03.2021 11:13
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    • 10.03.2021 11:13
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    18 öğretim üyesi arıyor! Detaylar belli oldu

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında 'nin 18 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    F.Bahçe Üni. 18 öğretim üyesi arıyor! Detaylar belli oldu

    Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve bölüm için arandığı bilgisine de yer verildi. Başvuru tarih aralığının 10-24 Mart arası olduğu açıklandı.

    'nun ilan portalı internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuruda istenen belgeler de belirtildi.

    İşte Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuruda istenen belgeler:
    Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar Fenerbahçe Üniversitesi 18 öğretim üyesi arıyor! Detaylar belli oldu
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