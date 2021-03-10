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    • Memurlar
    • 10.03.2021 16:30
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    • 10.03.2021 16:30
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    Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura çekimi ne zaman? açıklandı mı?

    Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura çekimi ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Adalet Bakanlığı Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için kuraya başvuran vatandaşlar araştırma yapıyor. açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Verilen sürekli işçi istihdamı ilanına göre 1142 temizlik personeli alınacağı belirtilmişti. Alınacak personeller kura çekimiyle belli olacak. Peki, ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura çekimi ne zaman?

    Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1142 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu ve alımlar kura çekimiyle belli olacak.

    ADALET BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021 tarihinde saat 11:00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır.

    Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayınlanacaktır.

    Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

        Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

        Belirlenen adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
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