Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1142 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu ve alımlar kura çekimiyle belli olacak.