Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1142 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu ve alımlar kura çekimiyle belli olacak.
ADALET BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021 tarihinde saat 11:00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır.
Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayınlanacaktır.
Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.