Türkiye Uzay Ajansı kura sonuçları açıklandı mı? Türkiye Uzay Ajansı kura çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Uzay Ajansı'na alım yapılacak personeller için kura çekilişi tamamlandı. Temizlik görevlisi ve garson alımı için yapılan kura çekilişinin ardından Türkiye Uzay Ajansı kura sonuçları hakkında sorgulama yapılıyor.
TÜRKİYE UZAY AJANSI KURA SONUÇLARI SORGULAMA!
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alım kurası canlı yayını 9 Mart 2021 (bugün) tarihinde saat 14:00'da yapıldı.
**22.02.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alım kurası 09.03.2021 tarihinde saat 14.00 da Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında yapılacak olup COVİD-19 tedbirleri kapsamında kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekilişi web sitemiz üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
**Kura çekimine katılmaya hak kazanan aday listeleri aşağıdadır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak