BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.



4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)

6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak