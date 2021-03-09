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    • Memurlar
    • 09.03.2021 15:57
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    • 09.03.2021 15:57
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    ne zaman açıklanacak? 27. dönem için tarih duyurusu geldi mi?

    27. dönem için meraklı bekleyiş sürüyor. Polis adaylarının başvuruda bulunduğu için heyecan dorukta. 15 Şubat'ta uygulanmaya başlanan sınavların ardından başarı puanlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM sınavlarının sonuç duyurusu için pa.edu.tr ilanları yakından takip ediliyor. Peki, 27. dönem ?

    takvim.com.tr
    POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına arama motorlarında sık sık yanıt aranıyor. Polis olmak isteyen adaylar POMEM sonuçlarına ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. 2021 yılında polis alım süreci için 15 Şubat tarihinde başlayan sınavlara binlerce polis adayı giriş yapmıştı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    POMEM sonuçlarına ilişkin bir duyuru henüz yayımlanmadı. Duyuru yayındığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    27. DÖNEM POMEM ÖN SAĞLIK VE MÜLAKATLAR NE ZAMAN?.

    27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

    Başvuru ile ilgili detaylar Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresi www.pa.edu.tr 'den açıklanacak.

    Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

    .Bu yıl 200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplam 8.000 polislik öğrencisi alınacak.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

        Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
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        Haberler Memurlar POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sınav sonuçları için tarih duyurusu geldi mi?
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