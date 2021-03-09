POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına arama motorlarında sık sık yanıt aranıyor. Polis olmak isteyen adaylar POMEM sonuçlarına ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. 2021 yılında polis alım süreci için 15 Şubat tarihinde başlayan sınavlara binlerce polis adayı giriş yapmıştı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sonuçlarına ilişkin bir duyuru henüz yayımlanmadı. Duyuru yayındığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
27. DÖNEM POMEM ÖN SAĞLIK VE MÜLAKATLAR NE ZAMAN?.
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.
Başvuru ile ilgili detaylar Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresi www.pa.edu.tr 'den açıklanacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
.Bu yıl 200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplam 8.000 polislik öğrencisi alınacak.