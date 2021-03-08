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    • Memurlar
    • 08.03.2021 16:50
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    • 08.03.2021 16:50
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    en az 8.000 TL maaş ile personel alımı başvurusu! KPSS şartı yok! İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...

    KPSS şartsız iş başvuruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok kurum KPSS şartı olmadan internet üzerinden başvuru kabul ediyor. Bunlardan birisi de oldu. Kızılay 2021 iş ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. Kızılay KPSS şartsız 2 yeni ilan daha yayınladı En son ilanlarda ise alımı yapacağını duyurdu. İşte !

    takvim.com.tr
    Kızılay en az 8 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor!

    Güncel Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Alım yapılacak kişilerde KPSS şartı bulunmuyor. İş sahibi olmak isteyen kişiler ilanları yakından takip ediyor. Kızılay'dan yılın belirli dönemlerinde personel alımı ilanları yayınlanıyor. Peki Kızılay hangi kadrolara alım yapıyor? Başvuru şartları neler? İşte Kızılay 2021 personel alımı başvuru ekranı ve açık pozisyonlar...

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kızılar Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı alımı başvuruları başladı. Adaylar 18 Mart 2021 tarihi saat 17.00'a kadar başvurularını kolaylıkla Kızılay kariyer sayfası üzerinden tamamlayabilecek.

    Kızılay Metin Yazarı ve Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi personel alımı başvuruları 26 Şubat 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar Metin Yazarı kadrosu için 2 Nisan 2021 tarihine kadar Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi kadrosu için 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Kızılay Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı, Performans Yönetimi Uzmanı, Metin Yazarı ve Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi personel alımı başvuru şartlarını yayınladığı ilan ile tüm adaylara ilan etti.

    Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı Personel Alımı Başvuru Şartları

    Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı alımı başvuru şartları aynı olup ilanda belirtilen şartlar aşağıdaki gibidir;

    Lisans mezuniyeti, (Tercihen İİBF, Mühendislik vb. bölümler),

    İlgili alanda en az 3 yıl deneyimi olan,

    Tercihen İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma) olan,

    MS Office ve Office 365 programlarına hâkim,

    Aktif ERP kullanım bilgisine sahip (Tercihen SAP ilgili İK Modüllleri),

    Tercihen Success Factors "Succession and Development" modülüne hâkim,

    Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerine hâkim,

    Değerlendirme Merkezi uygulamaları bilgisi ve deneyimi olan,

    Yetkinlik değerlendirme sistemlerine hâkim,

    İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

    Çözüm ve sonuç odaklı,

    Takım çalışmasına yatkın,

    Proaktif ve gelişim odaklı,

    Paydaş memnuniyetine önem veren,

    Değişim yönetimi yaklaşımı olan,

    Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş,

        Planlama ve organizasyon becerisine sahip,

        Kriz yönetimi becerisi olan,

        Zamanı etkin yönetebilen,

        Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),

        Seyahat ve sağlık engeli bulunmayan,

        B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.

        METİN YAZARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Lisans mezuniyeti, (Tercihen edebiyat veya iletişim bölümlerinden mezun)

        İlgili alanda en az 3 yıl deneyimli,

        İyi düzeyde MS Office programları bilgisine sahip,

        İyi seviyede İngilizce bilgisi, (okuma yazma, konuşma)

        Film, belgesel, klip vb. Prodüksiyon çalışmalarında metin hazırlama deneyimi olan,

        Dil bilgisi kurallarına hakim iletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

        Zamanı etkin yönetebilen ve sonuç odaklı Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olan,

        Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış, (erkek adaylar için)

        Seyahat engeli bulunmayan,

        B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

        PRODÜKSİYON VE İÇERİK YETKİLİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Lisans mezuniyeti, (Bilgi ve Belge Yönetim bölümlerinden mezun)

        İlgili alanda en az 3 yıl deneyime sahip,iyi düzeyde MS Office programları bilgisi olan,

        Tercihen İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma),

        Adobe tasarım programlarına en az orta derecede hakim, ,

        Fotoğraf estetiğine önem veren hızlı klavye kullanabilme yeteneğine sahip,

        İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

        Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

        Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış, (erkek adaylar için)

        Seyahat engeli bulunmayan,

        B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

        METİN YAZARI KİMDİR?

        Metin yazarı; yayıncılık sektörü ya da internet gibi dijital ortamlarda yaratıcı içerikler üreten kişidir. Genellikle teknolojiyle alakalı sektörlerde çalışır. Farklı alanlarda içerik üretebilen metin yazarı; pazarlama, tanıtım ve reklam amaçlı yazılar da yazar.

        KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.
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        Haberler Memurlar Kızılay en az 8.000 TL maaş ile personel alımı başvurusu! KPSS şartı yok! İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...
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