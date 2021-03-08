BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kızılay Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı, Performans Yönetimi Uzmanı, Metin Yazarı ve Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi personel alımı başvuru şartlarını yayınladığı ilan ile tüm adaylara ilan etti.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı Personel Alımı Başvuru Şartları

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı alımı başvuru şartları aynı olup ilanda belirtilen şartlar aşağıdaki gibidir;

Lisans mezuniyeti, (Tercihen İİBF, Mühendislik vb. bölümler),

İlgili alanda en az 3 yıl deneyimi olan,

Tercihen İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma) olan,

MS Office ve Office 365 programlarına hâkim,

Aktif ERP kullanım bilgisine sahip (Tercihen SAP ilgili İK Modüllleri),

Tercihen Success Factors "Succession and Development" modülüne hâkim,

Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerine hâkim,

Değerlendirme Merkezi uygulamaları bilgisi ve deneyimi olan,

Yetkinlik değerlendirme sistemlerine hâkim,

İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

Çözüm ve sonuç odaklı,

Takım çalışmasına yatkın,

Proaktif ve gelişim odaklı,

Paydaş memnuniyetine önem veren,

Değişim yönetimi yaklaşımı olan,

Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş,