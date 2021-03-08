Güncel Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Alım yapılacak kişilerde KPSS şartı bulunmuyor. İş sahibi olmak isteyen kişiler ilanları yakından takip ediyor. Kızılay'dan yılın belirli dönemlerinde personel alımı ilanları yayınlanıyor. Peki Kızılay hangi kadrolara alım yapıyor? Başvuru şartları neler? İşte Kızılay 2021 personel alımı başvuru ekranı ve açık pozisyonlar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kızılar Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı alımı başvuruları başladı. Adaylar 18 Mart 2021 tarihi saat 17.00'a kadar başvurularını kolaylıkla Kızılay kariyer sayfası üzerinden tamamlayabilecek.
Kızılay Metin Yazarı ve Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi personel alımı başvuruları 26 Şubat 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar Metin Yazarı kadrosu için 2 Nisan 2021 tarihine kadar Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi kadrosu için 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kızılay Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı, Performans Yönetimi Uzmanı, Metin Yazarı ve Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi personel alımı başvuru şartlarını yayınladığı ilan ile tüm adaylara ilan etti.
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı Personel Alımı Başvuru Şartları
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı ve Performans Yönetimi Uzmanı alımı başvuru şartları aynı olup ilanda belirtilen şartlar aşağıdaki gibidir;
Lisans mezuniyeti, (Tercihen İİBF, Mühendislik vb. bölümler),
İlgili alanda en az 3 yıl deneyimi olan,
Tercihen İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma) olan,
MS Office ve Office 365 programlarına hâkim,
Aktif ERP kullanım bilgisine sahip (Tercihen SAP ilgili İK Modüllleri),
Tercihen Success Factors "Succession and Development" modülüne hâkim,
Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerine hâkim,
Değerlendirme Merkezi uygulamaları bilgisi ve deneyimi olan,
Yetkinlik değerlendirme sistemlerine hâkim,
İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,
Çözüm ve sonuç odaklı,
Takım çalışmasına yatkın,
Proaktif ve gelişim odaklı,
Paydaş memnuniyetine önem veren,
Değişim yönetimi yaklaşımı olan,
Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş,