Kayseri Yahyalı SYDV 10.03.2021

İzmir Kiraz SYDV 17.03.2021

Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 08.03.2021

Elazığ Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.08.03.2021

Konya Taşkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı.12.03.2021

Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 16.03.2021

Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 08.03.2021

Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 09.03.2021

Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 10.03.2021

Çankırı Atkaracalar SYDV 10.03.2021

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.03.2021

Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 10.03.2021