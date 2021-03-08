ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

2020 Yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

KPSS Şartı olmadan yapılacak memur alımları için gerekli tecrübe ve eğitim niteliklerini taşıyor olmak,

Alım yapılacak pozisyona göre ilgili meslek dallarının Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 30 - 35 yaşından büyük olmamak şartları aranacak.