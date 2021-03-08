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    • Memurlar
    • 08.03.2021 13:13
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    • 08.03.2021 13:13
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    ya en az 60 ve KPSS şartsız binlerce memur alımı başvuru şartları açıklandı! , İ, zabıta, itfaiye eri ve şoför...

    Ülkemizde bulunan kurumları ve kamu kuruluşları bünyelerindeki ihtiyacı karşılamak üzere memur alımı yapacaklar. Kamuya memuru alımı için başvurular başlamış olup sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler. Bu bağlamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, İ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, ni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mübaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında olacak.

    takvim.com.tr
    Kamuya KPSS en az 60 ve KPSS şartsız binlerce memur alımı...

    Kamu kurumları ve Kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 12 bin 650 kişilik kadro ile alım yapacaklar. Alımlar KPSS düşük puan ile veya KPSS siz yapılacak. En Az KPSS 60 Puan ile Memur Alımı yapılacak olup adayların 2020 yılı için puan almış olmaları gereklidir. Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için farklı alanlarda Memur alımları yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mümaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.

    HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK!

    Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için farklı alanlarda Memur alımları yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mümaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Kamu haklarından mahrum olmamak,
    Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
    Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
    Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
    Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

        2020 Yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

        KPSS Şartı olmadan yapılacak memur alımları için gerekli tecrübe ve eğitim niteliklerini taşıyor olmak,

        Alım yapılacak pozisyona göre ilgili meslek dallarının Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,

        18 yaşını tamamlamış ve 30 - 35 yaşından büyük olmamak şartları aranacak.

        12 BİN 650 MEMUR ALIMI YAPACAK KURUM VE DETAYLARI:

        Kamu için yayımlanan ilanlar aşağıdadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tüm ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.


        TÜBİTAK TBAK 15.03.2021
        Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Daire Bşk. Pers. Alımı 22.03.2021
        Ankara Tübitak Bilgi İşl. Daire Başk. Pers. Alımı 22.03.2021
        Adıyaman Gerger SYDV Pers. Alımı 08.03.2021
        Antalya TÜBİTAK TUG Pers. Alımı 25.03.2021
        Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 08.03.2021
        Kastamonu İnebolu SYDV Pers. Alımı 11.03.2021
        Balıkesir İvrindi SYDV Pers. Alımı 15.03.2021
        Aydın ARYA Turistik Tesisler A.Ş. 15.04.2021
        Malatya As Kale İnş. Tic. Ltd. Şti. 10.03.2021
        Aydın Buharkent SYDV 25.03.2021
        Sivas Cemel Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.03.2021
        Mersin Mezitli SYDV 08.03.2021


        Kayseri Yahyalı SYDV 10.03.2021
        İzmir Kiraz SYDV 17.03.2021
        Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 08.03.2021
        Elazığ Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.08.03.2021
        Konya Taşkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı.12.03.2021
        Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 16.03.2021
        Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 08.03.2021
        Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 09.03.2021
        Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 10.03.2021
        Çankırı Atkaracalar SYDV 10.03.2021
        Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.03.2021
        Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 10.03.2021


            Kırıkkale Keskin SYDV 12.03.2021
            Tokat Sulusaray SYDV 09.03.2021
            Çankırı SYDV.08.03.2021
            Ankara Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş 08.03.2021
            Çorum Uğurludağ SYDV 19.03.2021
            Tokat Pazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.03.2021
            ErzurumTekman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.03.2021
            İstanbul Ağaç ve Peysaj A.Ş. 09.03.2021
            İzmir İzeneji San. Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 10.03.2021
            Çorum Mecitözü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 13.03.2021
            Çankırı Bayramören SYDV 11.03.2021
            Samsun Canik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 18.03.2021 (1)


            Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 10.03.2021
            Artvin Yusufeli SYDV 08.03.2021
            Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 09.03.2021
            Mersin Erdemli Personel A.Ş.08.03.2021
            Denizli PERAŞ San.ve Tic.A.Ş.10.03.2021
            Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.14.03.2021
            Çanakkale Gümüşçay Belediyesi Personel Limited Şirketi.09.03.2021
            Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 08.03.2021
            Erzurum Oltu SYDV 15.03.2021
            İstanbul BİMTAŞ Boğaziçi Peyz. İnş. Müş. Tek. Hizm. San. Tic. A.Ş. 09.03.2021
            Muğla Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. 08.03.2021
            Afyonkarahisar Sülümenli Taş. Pet. Pet. Ürün. İnş.Tem. Gıda Taah. San. Tic. 10.03.2021
            Afyonkarahisar Başmakçı Ulaş. Harf. Nak. Hayv. Tem. İnş. Gıda Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.09.03.2021
            Erzincan Otlukbeli SYDV 10.03.2021


            Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.03.2021
            Şanlıurfa Birecik Fırat Hizm. San. Tic. A.Ş. 08.03.2021
            Afyonkarahisar Dişli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 09.03.2021
            Afyonkarahisar Akharım Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 09.03.2021
            Ankara TÜBİTAK BİLGEM 29.03.2021
            Erzurum Olur SYDV 14.03.2021
            Gaziantep Şahinbey SYDV 10.03.2021
            Mersin Silifke SYDV 15.03.2021
            Trabzon Düzköy SYDV 08.03.2021
            Aydın Koçarlı Menderes Gıda Tur. Eğl. San. ve Tic. A.Ş. 09.03.2021


                Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.03.2021
                Aydın Buharkent SYDV 15.03.2021
                Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 10.03.2021
                Aydın İnya Gıda Turz. Ak. Taş. İnş. Jeo. Org. San. ve Tic A.Ş.10.03.2021
                Karabük Safranbolu Belediyesi Personel Ltd. Şti.09.03.2021
                Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti.12.03.2021
                Afyonkarahisar Tatarlı Taş. Petrol ve Petrol Ürünleri Tem. İnş. Taah. San. Ltd. Şti. 12.03.2021
                Çankırı Kurşunlu SYDV Pers. Alımı 09.03.2021
                Karaman Karacoğlan Elek. Ür. İnş. Tic. Ltd. Şti. 10.03.2021


                Yozgat Sulama Taah. Eğt. Tic. San. Ltd. Şti. 08.03.2021
                Muğla Muttaş Tic. A.Ş. 19.03.2021
                Eskişehir Sivrihisar SYDV Pers. Alımı 12.03.2021
                Adana Pozantı Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 09.03.2021
                Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Tur. Tic. Ltd. Şti. 12.03.2021
                Kütahya Tepecik Beton Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. 10.03.2021
                Ağrı Eleşkirt SYDV Pers. Alımı 09.03.2021
                Ağrı Pataş Yatırım İnş. Müh. Tic. A.Ş. 17.03.2021
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