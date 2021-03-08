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    • Memurlar
    • 08.03.2021 08:52
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    • 08.03.2021 08:52
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    Başvurular bugün başladı! 8 Mart Pazartesi farklı belediyelere ve kurumlara 464 memur alımı başvuru şartları ve kadrolar nedir?

    kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 08 Mart 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar. Ülkemizde bulunan kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara göre kurumlara 322 memur alımı yapılacak. Bu kapsamda ilanlar için başvuru süreci başlıyor. Peki Hangi kurumlara memur alımı yapılacak? Adaylardan aranan genel ve KPSS şartları nedir?

    takvim.com.tr
    9 belediye ve kurum 464 memur alımı başvuru şartları ve kadrolar nedir?

    Belediyeler, bakanlık ve Kamu kurumları bünyelerine 322 memur alımı yapacak. Söz konusu ilana başvurular 08 mart 2021 tarihi ile başlıyor. İşte detaylar. Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 08 Mart 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.

    BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

    Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 08 Mart 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar.

    7 KURUM VE BELEDİYE 322 MEMUR ALIMI DETAYLARI:

    Sağlık Bakanlığı:

    Sağlık bakanlığı Atama Kurası ilanı yayımladı. Bakanlık yayımladığı ilana göre 2021 yılı İlk Deva ve Yeniden atama kurası ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. Başvurular en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.

        Gelir İdaresi Başkanlığı:

        GİB bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere 87 kişilik boş kadro ile Tekniker alımı yapacak. Alımlar, 26 Elektrik, 7 İnşaat, 7 İklimlendirme, 8 Makine, 4 Ağaç İşleri, 19 Tesisat ve 16 Bilgisayar teknikeri alanlarında yapılacak. Bu yönde adaylardan 2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. Başvurular en geç 17 Mart 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

        Bahçelievler Belediyesi:

        Belediye toplamda 83 Memur Alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre Bahçelievler Belediyesi 83 kişilik boş kadro ile 6 Avukat, 5 Mühendis, 5 Mimar, 5 Şehir Plancısı, 24 Bilgisayar İşletmeni, 19 Memur, 19 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Buna göre adaylardan Ön Lisans için P93, Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak. Başvurular en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

        Tarım ve Orman Bakanlığı:

        Bakanlık KPSS ile veya KPSS şartı olmaksızın 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Buna göre alımlar Bilişim Personeli kadrosunda yapılacak. Adaylardan KPSS'den 70 puan almış olmak şartı aranacak. KPSS Puanı olmayanlarda başvuru yapabilecek olup puanı 70 olarak ele alınacaktır. Başvurular en geç 14 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

            Van Büyükşehir Belediyesi:

            Büyükşehir Belediyesi farklı kadrolarda olmak üzere 108 Memur alımı yapacak. Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak şartı aranacak. Bu kapsamda alımlar 8 Mühendis, 5 Şehir Plancısı, 65 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 5 Bilgisayar İşletmeni, 10 Belediye Trafik Memuru, 15 Zabıta Memuru kadrolarında yapılacak. Başvurular ise en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.

            Pendik Belediyesi:

            Pendik Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 20 kişilik boş kadro ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alınacak. Bu kapsamda 20 Zabıta Memuru alımı yapılacak olup adayların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

            Şırnak Belediyesi:

            Belediye 60 KPSS Puanı ile bünyesine 14 Memur Alımı yapacak. Bu yönde 2 Zabıta Memuru ve 12 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacak. Başvurular en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.

                Kocaeli Üniversitesi:

                Kocaeli Üniversitesi 102 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak personel alımı yapacak. Alımlar, Lise Ön Lisans ve Lisans Mezunu 1 Laborant, 3 Röntgen Teknisyen, 1 Sağlık Teknikeri, 3 Diğer Sağlık Personeli, 92 Hemşire, 2 Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti alımı yapılacak.

                TÜBİTAK:

                TÜBİTAK 40 kişilik kadro ile farklı alanlarda memur ve Personel alımı yapılacak. Buna göre alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden, 2 Memur, 2 Ar-Ge Personeli, 14 Engelli Diğer Teknisyen ve Teknikerler, 12 Teknisyen, 6 Dağıtıcı, 2 Şoför, 2 Yönetici Asistanı alımı yapılacak.

                Belediye kamu işçisi ilanı

                Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır.
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