Başvurular bugün başladı! 8 Mart Pazartesi farklı belediyelere ve kurumlara 464 memur alımı başvuru şartları ve kadrolar nedir?

Belediyeler, bakanlık ve Kamu kurumları bünyelerine 322 memur alımı yapacak. Söz konusu ilana başvurular 08 mart 2021 tarihi ile başlıyor. İşte detaylar. Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 08 Mart 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!
Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 08 Mart 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar.
7 KURUM VE BELEDİYE 322 MEMUR ALIMI DETAYLARI:
Sağlık Bakanlığı:
Sağlık bakanlığı Atama Kurası ilanı yayımladı. Bakanlık yayımladığı ilana göre 2021 yılı İlk Deva ve Yeniden atama kurası ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. Başvurular en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.