9 Mart Salı farklı belediyelere ve kurumlara 464 memur alımı başvuru şartları ve kadrolar nedir? Başvurular bugün başladı!

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 9 Mart 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar. Ülkemizde bulunan kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara göre kurumlara 322 memur alımı yapılacak. Bu kapsamda ilanlar için başvuru süreci başlıyor. Peki Hangi kurumlara memur alımı yapılacak? Adaylardan aranan genel ve KPSS şartları nedir?
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!
Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı başvurular 08 Mart 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını sadece kurumların belirttiği şekilde başvuru yapacaklar.
7 KURUM VE BELEDİYE 322 MEMUR ALIMI DETAYLARI:
Sağlık Bakanlığı:
Sağlık bakanlığı Atama Kurası ilanı yayımladı. Bakanlık yayımladığı ilana göre 2021 yılı İlk Deva ve Yeniden atama kurası ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. Başvurular en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir.