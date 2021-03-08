9 Mart Salı farklı belediyelere ve kurumlara 464 memur alımı başvuru şartları ve kadrolar nedir? Başvurular bugün başladı!

TÜBİTAK:

TÜBİTAK 40 kişilik kadro ile farklı alanlarda memur ve Personel alımı yapılacak. Buna göre alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden, 2 Memur, 2 Ar-Ge Personeli, 14 Engelli Diğer Teknisyen ve Teknikerler, 12 Teknisyen, 6 Dağıtıcı, 2 Şoför, 2 Yönetici Asistanı alımı yapılacak.

Belediye kamu işçisi ilanı

Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır.