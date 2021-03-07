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    • Memurlar
    • 07.03.2021 09:21
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    • 07.03.2021 09:28
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    Ve netleşti! Faiz kesin olarak alınmayacak! kredi borcu olanlara müjde! Borçlarını...

    Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ", pandemi döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor. Bu imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor. Kredi borcu iki ay art arda ödenmediği takdirde banka tüketiciye 30 gün süre tanıyor.

    Ve netleşti! Ziraat Bankası kredi borcu olanlara müjde!

    Son dakika haberine göre, Ziraat Bankası takipte borcu olan müşterilerine yeni bir ödeme kolaylığı getirdi. Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabileceklerdir. Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecektir.

    TEK SEFERDE ÖDEMEDE İNDİRİM!

    Bu imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

    Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabileceklerdir.

    Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecektir.

    Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacaklardır.

    PEŞİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

    Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

    Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar; bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL olarak belirlenmiştir."

        KREDİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

        Kredi borcu iki ay art arda ödenmediği takdirde banka tüketiciye 30 gün süre tanıyor. Bu süre aslında 90 güne yaklaşık olsa da birbirini izleyen iki taksitin ödenmesine dikkat etmek gerekiyor Aksi durumda bundan sonra tüm inisiyatif bankanın eline geçiyor.
        Kredi borcu ödenmediğinde yasal takip durumu dahil, kullanılan kredi faizinin en fazla %30 fazlası gecikme faizi uygulanıyor.
        Kredi ödemesi yapılmadığında kişinin banka hesaplarına el konulabilir. Maaşın %25 lik bir bölümüne de haciz gelebilir.

        Kredi borcu ödenmediğinde kişinin tüm taşınmaz eşyaları ve araçlarına haciz işlemi gerçekleşebilir. Bu eşyalar kişiye ait olmalıdır. Kişiye ait olmayan hiçbir eşya haczedilemez. Kişiye ödeme yapması için verilen 30 gün içerisinde kefil de bilgilendirilerek uyarılır.

        KREDİ BORCU ÖDENMEZSE EVE İCRA GELİR Mİ?

        Kredi borcu ödemesi en fazla 3 gün geciktiği müddetçe herhangi bir şey olmaz. Ancak kredi borcu 3 ay art arda ödenmemiş ise yasal takip işlemleri devreye sokulur. Bankalar anlaştıkları avukatlara dosyaları verir ve bu avukatlar ilk olarak kredi sahibini ararlar. Kredi sahibi ile ödeme yapabilmesine karşı bir konuşma gerçekleştirirler. Ancak bu konuşmalara rağmen kişi hâlâ ödeme yapmazsa artık haciz işlemi gerçekleşecektir. Eğer kredi sahibi kişi düzenli bir işe sahip değilse ya da SGK'lı bir işte çalışmıyorsa eve haciz işlemi başlatılır. SGK'lı bir işte çalışan kişilerin ise ilk olarak maaş hesabına yaptırım gerçekleştirilir.
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