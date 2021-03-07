İlanlar yayımlandı. Ülkemizde Normalleşme kapsamında kamuya ve özele 90 Bin Memur Personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte ilanlar ve kurum dağılımı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele alım yapılacak. Kamu Kurumları ve Bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanlara göre Bakanlıklar ve kamu kurumları memur alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Farklı Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Üniversiteler ve kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak amacı ile 34.000 ( 34 Bin ) Memur alımı ve Kamu Personeli Alımı yapılacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Kamu ve Özele yayımlanan memur, işçi ve personel alımı ilanları için başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
şartları aranacak.
KAMU VE ÖZELE İŞKUR İLE 52 BİN PERSONEL ALINACAK!
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele alım yapılacak. Bu yönde 52 bin 800 kişilik kadro ile ilan yayımlandı. Buna göre yayımlanan ilanlara göre alım sayısı en yüksek olan kadrolar şöyledir:
Beden İşçisi (Genel) 8105
Bisküvi İmalat İşçisi 300
Bulaşıkçı (Stevard) 235
CNC Torna Tezgahı Operatörü 620
Deri Konfeksiyon Makinecisi 579
Dokuma Konfeksiyon Makineci 454
Elektrikçi (Genel) 481
Forklift Operatörü 466
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1060
Güvenlik Görevlisi 568
Konfeksiyon İşçisi 684
Makineci (Dikiş) 1212
Muhasebe Meslek Elemanı 413
Ön Muhasebeci 819
Paketleme işçisi 446
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 767
Satış Danışmanı / Uzmanı 1338
Şoför-Yük Taşıma 587
Temizlik Görevlisi 2588
Söz konusu ilanlara başvuru için " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresini kullanabilirsiniz. Açılacak ilgili ekranda opsiyonları kullanarak Meslek seçebilir ve başvuru yapabilirsiniz.