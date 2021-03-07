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    • Memurlar
    • 07.03.2021 10:19
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    • 07.03.2021 10:19
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    , ! Kamu, Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler personel alımı şartları

    Ülkemizde bulunan kamu müesseseleri ve kamu kuruluşları bünyelerindeki noksanlığı karşılamak üzere değişik kadrolarda ve kalitelerde olmak üzere bülten yayımladılar. Ülkemizde hala tesiri altında olan COVİD-19 nedeni ile kamuda alımlar eksilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemiz bir normalleşme sürecine girdi. Bu doğrultuda Kamu müessese ve kuruluşları, Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler bünyelerine 90 Bin Memur Alımı, Personel Alımı başvuru şartları haberimizde yer alıyor. Kamu ve Özele yayımlanan memur, işçi ve personel alımı ilanları için başvuru yapacak adaylardan genel olarak 48. maddesindeki şartlar aranacak.

    Kamu ve özele 90 bin memur, personel ve işçi alımı ilanı!

    İlanlar yayımlandı. Ülkemizde Normalleşme kapsamında kamuya ve özele 90 Bin Memur Personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte ilanlar ve kurum dağılımı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele alım yapılacak. Kamu Kurumları ve Bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanlara göre Bakanlıklar ve kamu kurumları memur alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Farklı Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Üniversiteler ve kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak amacı ile 34.000 ( 34 Bin ) Memur alımı ve Kamu Personeli Alımı yapılacak.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Kamu ve Özele yayımlanan memur, işçi ve personel alımı ilanları için başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda,

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Kamu haklarından mahrum olmamak,
    Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
    Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
    Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
    Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
    şartları aranacak.

    KAMU VE ÖZELE İŞKUR İLE 52 BİN PERSONEL ALINACAK!

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele alım yapılacak. Bu yönde 52 bin 800 kişilik kadro ile ilan yayımlandı. Buna göre yayımlanan ilanlara göre alım sayısı en yüksek olan kadrolar şöyledir:

    Beden İşçisi (Genel) 8105
    Bisküvi İmalat İşçisi 300
    Bulaşıkçı (Stevard) 235
    CNC Torna Tezgahı Operatörü 620
    Deri Konfeksiyon Makinecisi 579
    Dokuma Konfeksiyon Makineci 454
    Elektrikçi (Genel) 481
    Forklift Operatörü 466
    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1060
    Güvenlik Görevlisi 568
    Konfeksiyon İşçisi 684
    Makineci (Dikiş) 1212
    Muhasebe Meslek Elemanı 413
    Ön Muhasebeci 819
    Paketleme işçisi 446
    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 767
    Satış Danışmanı / Uzmanı 1338
    Şoför-Yük Taşıma 587
    Temizlik Görevlisi 2588

    Söz konusu ilanlara başvuru için " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresini kullanabilirsiniz. Açılacak ilgili ekranda opsiyonları kullanarak Meslek seçebilir ve başvuru yapabilirsiniz.

        KAMUYA YAPILACAK 34 BİN MEMUR ALIMLARI:

        Kamu Kurumları ve Bakanlıklar tarafından yayımlanan ilanlara göre Bakanlıklar ve kamu kurumları memur alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Farklı Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Üniversiteler ve kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak amacı ile 34.000 ( 34 Bin ) Memur alımı ve Kamu Personeli Alımı yapılacak.

        İŞKUR KURUM DIŞI KPSS SİZ PERSONEL ALIMLARI:

        İŞKUR aracılığı ile kamu kuruluşları, Belediyeler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 2.000 den fazla işçi alımı yapılacak. Alımlar ağırlıklı olarak, Temizlik Görevlisi, Beden İşçisi ve operatör alımları yapılacak.

        Adayların başvuru yapabilmeleri için 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamak, en az okuryazar olmak gibi şartlar aranacak. Yayımlanan ilanlara göre alım yapacak belediyeler ve ilanlar şöyledir;

        Söz konusu ilanlara ulaşmak için " https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ " adresini kopayalarayak yeni sekmeye yapıştırabilir ve İŞKUR ile başvuru yapabilirsiniz.

        İŞKUR KURUM DIŞI KPSS SİZ PERSONEL ALIMLARI:
            Haberler Memurlar Kamu ve özele 90 bin memur, personel ve işçi alımı ilanı! Kamu, Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler personel alımı şartları
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