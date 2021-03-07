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    • 07.03.2021 10:15
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    • 07.03.2021 10:15
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    İstanbul 14 öğretim üyesi alacak! Şartlar belli oldu

    'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında 'nin 14 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada alınacak öğretim üyelerinin tıp, diş hekimliği, işletme ve yönetim bilimleri, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık ve sağlık bilimleri fakülteleri için arandığı belirtildi.

    'nun ilan portalı internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru koşulları da belirtildi.

    İşte Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru koşulları:
    * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
    * Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
    * Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
    Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV için:
    * (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), "Formlar" sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)

    İlanla ilgili bütün detaylar için tıklayın

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