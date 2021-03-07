İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada alınacak öğretim üyelerinin tıp, diş hekimliği, işletme ve yönetim bilimleri, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık ve sağlık bilimleri fakülteleri için arandığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru koşulları da belirtildi.

İşte Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru koşulları:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

* Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV için:

* (https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), "Formlar" sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)

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