Carrefoursa, ŞOK, MİGROS, A101, BİM personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Carrefoursa, BİM, ŞOK, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda Carrefour, Migros, Bim ve Şok marketler bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü. Her marketin personel alımı ilanlarında kadroları şu şekilde: