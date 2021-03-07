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    • Memurlar
    • 07.03.2021 09:51
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    • 07.03.2021 09:51
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    4 büyük market geneli personel alımı: , , ve iş başvuru şartları ve formu sayfası

    Market zincirleri iş arayanların ilk aklına gelen kurumlardan biri olarak kendilerini göstermektedir. Zira bu tür kuruluşlarda gerek üniversite öğrencileri gerekse mezunlar iş bulabilmektedir. geneli , , , personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. Türkiye genelinde şubeleri bulunan marketler, üzerinden yayımladıkları ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından personel alacağını kamuoyu ile paylaştı. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler sayfamızda

    takvim.com.tr
    Şok, Carrefoursa, Migros ve BİM iş başvuru şartları ve formu sayfası

    Carrefoursa, ŞOK, MİGROS, A101, BİM personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Carrefoursa, BİM, ŞOK, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda Carrefour, Migros, Bim ve Şok marketler bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü. Her marketin personel alımı ilanlarında kadroları şu şekilde:

    Carrefoursa personel alımı

    ŞOK personel alımı

        BİM personel alımı

        Migros personel alımı


        BAŞVURU ŞARTLARI

        İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Perakende Mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer yapmayı hedefleyen,

        - Müşteri ilişkileri iyi, ürünlerin takibini yapabilecek,

        - Diksoynu düzgün , ikili ilişkilerde başarılı,

        - Mağaza içinde çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

        - Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli,

            BAŞVURU

            Marketlerin personel alımına başvurular aşağıdaki sayfalardan alınıyor.

            Bim market personel alımı başvuru sayfası

            https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

            Carrefour personel alımı başvuru sayfası:

            https://www.kariyer.net/firma-profil/carrefoursa-carrefour-sabanci-ticaret-merkezi-a-s-17097-7788

            Migros personel alımı iş başvuru sayfası

            https://basvuru.migros.com.tr/

            Şok marketler personel alımı iş başvuru sayfası:

            https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu
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            Haberler Memurlar 4 büyük market Türkiye geneli personel alımı: Şok, Carrefoursa, Migros ve BİM iş başvuru şartları ve formu sayfası
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