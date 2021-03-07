2021 yılı sözleşmeli er alımı için geri sayımda sona gelindi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapılacak. Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler."
2021 YILI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BEKLENİYOR
2020 yılında Şubat ayında , Temmuz ayında ve Aralık ayında sözleşmeli er alımı ilanları yayımlanmış ve sene içerisinde 3 defa sözleşmeli er alımı yapılmıştı. 2021 yılında ise henüz sözleşmeli er alımı ilanı yayımlanmadı. Kara Kuvvetlerine askerlik şartı ile, deniz ve hava kuvvetlerine ise askerlik şartsız alım bekleniyor. Askerlik şartsız ve askerlik şartı ile en az ilköğretim mezunlarından yapılması beklenen sözleşmeli er alımının bu ay ya da en geç nisan ayında yayımlanması bekleniyor.
SÖZLEŞMELİ ER NEDİR?
MSB tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli er şu şekilde tanımlandı: "Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler."