Belediye için memur alım ilanı yayımlandı! Akseki Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur arıyor

Akseki Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere memur alımı yapılacağı açıklandı. İlanda, memur alımına ilişkin "Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." bilgilerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.



İşte istenen belgelerden bazıları:



Sınava girmek isteyen adaylar, www.akseki.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri

belediyemizce tasdik edilebilir.)

3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

7. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Memur alımına ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız