Mart ayının ilk haftasında duyurulan ilanlara göre çeşitli sektörlerde acil 20.775 ilanla işçi aranıyor. İŞKUR üzerinden kendi sektörünüzdeki işe başvuru işlemini kolaylıkla yapılabiliyorsunuz. 2020 yılında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla 865 binden fazla kişi işine kavuştu. Son olarak kurumun sitesinde yer alan bilgilere göre 20.775 ilanla işçi aranıyor ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda İŞKUR internet sitesinde yer alan mesleğinizi yazarak mevcut ilanları rahatlıkla görebilirsiniz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.