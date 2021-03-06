20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 öğretmen atama branş dağılımı taban puanları ve kontenjanlar!

20 bin öğretmen ataması ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen atama branş dağılımı taban puanları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Binlerce öğretmen adayı için müjdeli haber geldi. 20 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Peki öğretmen atama branş dağılımı taban puanları nasıl olacak?
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.
1 Adalet 25
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3
3 Almanca 210
4 Arapça 503
5 Beden Eğitimi 540
6 Bilişim Teknolojileri 50
7 Biyoloji 144
8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5
9 Büro Yönetimi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7
10 Coğrafya 219
11 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50
12 Denizcilik/Gemi Yönetimi 1