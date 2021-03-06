20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 öğretmen atama branş dağılımı taban puanları ve kontenjanlar!

20 bin öğretmen ataması ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen atama branş dağılımı taban puanları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Binlerce öğretmen adayı için müjdeli haber geldi. 20 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Peki öğretmen atama branş dağılımı taban puanları nasıl olacak?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.