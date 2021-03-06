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    • Memurlar
    • 06.03.2021 11:24
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    • 06.03.2021 11:24
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    ne zaman? branş dağılımı taban puanları ve kontenjanlar!

    ne zaman başlıyor? branş dağılımı taban puanları kontenjanları öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. Öğretmen olmak isteyen vatandaşlar uzun süredir ilanının yayınlanmasını bekliyordu. Öğretmen atama takvimi belli oldu ve branş dağılımı da açıklandı! Açıklanan takvime göre 15-26 Mart tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Eylül ayına kadar sürecek atama takvimine göre sonuçlar 8 Eylül’de duyurulacak. Peki, 20 bin taban puanları nasıl oldu?

    takvim.com.tr
    20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 öğretmen atama branş dağılımı taban puanları ve kontenjanlar!

    20 bin öğretmen ataması ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen atama branş dağılımı taban puanları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Binlerce öğretmen adayı için müjdeli haber geldi. 20 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Peki öğretmen atama branş dağılımı taban puanları nasıl olacak?

    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

    MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

    Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

    Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

    Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

    Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

    Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.

    1 Adalet 25
    2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3
    3 Almanca 210


    4 Arapça 503
    5 Beden Eğitimi 540
    6 Bilişim Teknolojileri 50
    7 Biyoloji 144
    8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5
    9 Büro Yönetimi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7
    10 Coğrafya 219
    11 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50
    12 Denizcilik/Gemi Yönetimi 1

        13 Denizcilik/Gemi Makineleri 1
        14 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.805
        15 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 14
        16 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 1
        17 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 35


        18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 14
        19 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 10
        20 Felsefe 205
        21 Fen Bilimleri 996
        22 Fizik 317
        23 Gazetecilik 1
        24 Gemi Yapımı/Gemi İnşa 1

        25 Gıda Teknolojisi 5
        26 Giyim Üretim Teknolojisi/Moda Tasarım Teknolojileri 1
        27 Görsel Sanatlar 266
        28 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1
        29 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 10
        30 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri/Halkla İlişkiler 1
        31 Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro 11
        32 Harita-Tapu-Kadastro/Tapu 1
        33 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 15


        34 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı 7
        35 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği 2
        36 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 250
        37 İlköğretim Matematik 1.260
        38 İngilizce 1.938
        39 İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 4
        40 İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarım 2
        41 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 4
        42 Kimya/Kimya Teknolojisi 369
        43 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri/Konaklama ve Seyahat 2
        44 Laboratuvar Hizmetleri 2
        45 Maden Teknolojisi 1
        46 Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine Model 1
        47 Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine ve Kalıp 2
        48 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2
        49 Matematik 1.004
        50 Metal Teknolojisi 10

        51 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 19
        52 Motorlu Araçlar Teknolojisi 35
        53 Muhasebe ve Finansman 1
        54 Müzik 458
        55 Okul Öncesi 863


        56 Özel Eğitim 2.094
        57 Pazarlama ve Perakende 5
        58 Radyo-Televizyon 2
        59 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 3
        60 Rehberlik 1.004
        61 Rusça 25
        62 Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
        63 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/Dekoratif Sanatlar 1
        64 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/İç Mekân Dekorasyon 1
        65 Sınıf Öğretmenliği 2.883

            66 Sosyal Bilgiler 155
            67 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj 1
            68 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 3
            69 Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri 1
            70 Tarih 310
            71 Teknoloji ve Tasarım 150
            72 Tekstil Teknolojisi/Tekstil 1


            73 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 18
            74 Türk Dili ve Edebiyatı 511
            75 Türkçe 918
            76 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 4
            77 Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 4
            78 Ulaştırma Hizmetleri/Lojistik 14
            79 Ulaştırma Hizmetleri/Sivil Havacılık 5
            80 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Kurmançi) 2
            81 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Zazaki) 1
            82 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 10
            83 Yiyecek İçecek Hizmetleri 90
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            Haberler Memurlar 20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 öğretmen atama branş dağılımı taban puanları ve kontenjanlar!
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