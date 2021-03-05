İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları ile beraber vatandaşlar istihdam etmek için fırsatların sahibi olacaklar. Kurslar aracılığı ile alım yapılacak kişilere bir yandan da işbaşı eğitim kursları verilecek. İşbaşı eğitim kursu alan vatandaşlar için eğitim süreçleri içerisinde ek bir ödeme de verilecek. Kurslar sona erdiği zaman kişilerin çalıştıkları yerde işe başlama fırsatları sunulacak ve meslek sahibi olma şanslarını elde etmiş olacaktır.
İŞKUR işbaşı eğitim maaşları ne kadar?
Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor. Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 75 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor.
İŞKUR işbaşı eğitim programı gerekli evrak listesi
İşsizlerin mesleki deneyimi arttırmak ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan İşbaşı Eğitim Programından(İEP) yüksek öğretim öğrencilerinin de staj kapsamında yararlanmaları amaçlanmıştır.
İşbaşı Eğitim Programı(İEP) 4857 sayılı Kanun'a ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan, İŞKUR'a kayıtlı işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının payı olan iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.
İşbaşı Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?
Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 ay dır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır.
İŞKUR işbaşı eğitim başvuru şartları neler?
En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.
2-10 çalışana 1, 11 + çalışana % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahüdü verilirse bu oran %30'a kadar çıkarılabilir.
Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değildir. Ayda en fazla 3 sefer İŞKUR'a yeni talepte bulunulabilir.
Program en fazla 320 fiili gün uygulanır(Süre kısıtlaması ya da uzatılması kurumun inisiyatifindedir). Program süresinden önce bitirilebilir. 1 yıl yane 320 fiili günü sadece ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak daha önce hiç sigorta girişi olmayan katılımcılar kullanabilir.