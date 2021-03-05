Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.

Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Haftada bir gün bile uygulanabilir.

Katılımcıya günlük 75 TL harçlık verilir. Programa katılacak kişi Öğrenciyse bu oran %25 oranında, işsizlik maaşı alıyorsa %50 oranında az ödenir. Güncel maaş bilgisi için İşkur kursiyer ücretleri yazımızı inceleyiniz. GSS ve İKMH primlerini İŞKUR öder. Prime dayalı sigortanız ödenmez.

Özel sektörle ortaklığı bulunan Kamu kurumları (TEDAŞ, AYDEM) dahil bütün işyerlerinde uygulanır.

Kurumun uygun bulması durumunda her meslekte yapılır.

Katılımcıyı işyeri kendi de bulabilir. Ancak işverenin veya vekilinin 1. ve 2. Derece kan hısımı (annesi, babası ve çocukları ile kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası) ile eşi olmamalıdır.

Katılımcının son 6 ayda 1 gün dahi sigortalı olmaması gerekir.

Son 1 aydır çalışmayan bütün işsizler katılabilir. Ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencileri ile açık lise öğrencileri de katılabilir.

Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması gerekir. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.