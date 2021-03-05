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    • Memurlar
    • 05.03.2021 14:44
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    • 05.03.2021 17:03
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    ’dan beklenen ilanlar! Onlarca farklı şehirde KPSS şartı olmadan personel alınacak! İşte İŞKUR personel alım şartları

    personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası oldukça yoğun oluyor. Bu bağlamda yeni kamu personelleri aranıyor. Farklı illerde alımlar en az ilkokul mezunu vatandaşlar arasından alımları yapılacak. KPSS şartı olmadan alımlar yapılacak. eğitim ve meslek eğitim kursları ile beraber İŞKUR kapsamında personel alımları için başvurular başladı. Hangi şartlar ile ne kadar alımlar yapılacak olduğuna dair detaylar belli oldu. Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 aydır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Onlarca farklı şehirde KPSS şartı olmadan personel alınacak!

    İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları ile beraber vatandaşlar istihdam etmek için fırsatların sahibi olacaklar. Kurslar aracılığı ile alım yapılacak kişilere bir yandan da işbaşı eğitim kursları verilecek. İşbaşı eğitim kursu alan vatandaşlar için eğitim süreçleri içerisinde ek bir ödeme de verilecek. Kurslar sona erdiği zaman kişilerin çalıştıkları yerde işe başlama fırsatları sunulacak ve meslek sahibi olma şanslarını elde etmiş olacaktır.

    İŞKUR işbaşı eğitim maaşları ne kadar?

    Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor. Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 75 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor.

    İŞKUR işbaşı eğitim programı gerekli evrak listesi

    İşsizlerin mesleki deneyimi arttırmak ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan İşbaşı Eğitim Programından(İEP) yüksek öğretim öğrencilerinin de staj kapsamında yararlanmaları amaçlanmıştır.

    İşbaşı Eğitim Programı(İEP) 4857 sayılı Kanun'a ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan, İŞKUR'a kayıtlı işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının payı olan iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.

    İşbaşı Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?

    Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 ay dır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır.

    İŞKUR işbaşı eğitim başvuru şartları neler?

    En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.

    2-10 çalışana 1, 11 + çalışana % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahüdü verilirse bu oran %30'a kadar çıkarılabilir.

    Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değildir. Ayda en fazla 3 sefer İŞKUR'a yeni talepte bulunulabilir.

    Program en fazla 320 fiili gün uygulanır(Süre kısıtlaması ya da uzatılması kurumun inisiyatifindedir). Program süresinden önce bitirilebilir. 1 yıl yane 320 fiili günü sadece ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak daha önce hiç sigorta girişi olmayan katılımcılar kullanabilir.

        Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.

        Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Haftada bir gün bile uygulanabilir.

        Katılımcıya günlük 75 TL harçlık verilir. Programa katılacak kişi Öğrenciyse bu oran %25 oranında, işsizlik maaşı alıyorsa %50 oranında az ödenir. Güncel maaş bilgisi için İşkur kursiyer ücretleri yazımızı inceleyiniz. GSS ve İKMH primlerini İŞKUR öder. Prime dayalı sigortanız ödenmez.

        Özel sektörle ortaklığı bulunan Kamu kurumları (TEDAŞ, AYDEM) dahil bütün işyerlerinde uygulanır.

        Kurumun uygun bulması durumunda her meslekte yapılır.

        Katılımcıyı işyeri kendi de bulabilir. Ancak işverenin veya vekilinin 1. ve 2. Derece kan hısımı (annesi, babası ve çocukları ile kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası) ile eşi olmamalıdır.

        Katılımcının son 6 ayda 1 gün dahi sigortalı olmaması gerekir.

        Son 1 aydır çalışmayan bütün işsizler katılabilir. Ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencileri ile açık lise öğrencileri de katılabilir.

        Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması gerekir. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.

        Kursiyerde aranan şartlar;

        Kuruma kayıtlı işsiz olmak.

        15 yaşını tamamlamış olmak.

        İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak.

        Emekli olmamak.

        Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak.

        İşverenle 1. veya 2. derece kan hısımı olmamak.

        Son 1 aydır sigortalı olarak bir işte çalışmamış olmak.

        İŞKUR işbaşı eğitim programında işverenin hazırlayacağı evraklar

        Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)

        Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)

        Vergi Levhası Fotokopisi

        Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.

        Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)

        İşyeri Kaşesi.

        Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi

        İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi

        Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)

        Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)

        İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)

        Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),

        Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR'la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)

        Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)

        Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)

        Faaliyet Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)

        Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar;

        Nüfus cüzdanı fotokopisi

        Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi

        Vesikalık fotoğraf.

        Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu

        Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge

        SGK yada E-Devletten Hizmet Dükümü çıktısı.

        İşbaşı Eğitim Programı başvurusunda istenilen evraklar bulunduğunuz ile göre değişiklik gösterebilir. Hazırlamanız gereken kesin evrak listesini bölgenizde bulunan İşkur birimlerinden isteyiniz. Aşağıda bulunan yorum bölümünden kafanıza takılanları bize sorabilirsiniz.

        İŞKUR işbaşı eğitim programlarında karşılanabilecek giderler

        • Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL)

        • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

        • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

        Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenmektedir.

        Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanmaktadır.

        İŞKUR işbaşı eğitim programları başvurular nasıl yapılacak?

        81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

        Maaşlar ne kadar verilecek?

        İş arayan vatandaşlar için günlük olarak 89,4 TL verilirken

        öğrenciler için 67,05 TL ve işsizlik ödeneği olarak verilen 44,7 TL zaruri gider ödemeleri

        İşte anne projesi içerisinde bilinen kadınların eğer 0 ve 15 yaş arasında çocukları varsa günlük ödenecek zaruri gider ödemesi 95 TL

        Geleceğin meslekleri olarak bilinen alanlarda yer alan vatandaşlar için günlük ödenecek zaruri gider ödemesi 100 TL

        İmalat sektöründe bilinen kadınların eğer 2 ila 5 yaş arasında çocukları varsa 400 TL bakım destek ödemeleri

        Genel sağlık sigorta prim ödemeleriİş kazaları ya da meslek hastalıkları için sigorta primleri olarak ödemeler yapılır.
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