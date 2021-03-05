İçişleri Bakanlığı 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru sonuçları araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'na alınacağı duyurulan personel alımları için başvurular 29 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte merak edilen konunun detayları!
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı'nın personel alım başvurusu 29 Ocak mesai bitinde sona erdi. Sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 112 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
Lisans Mezunları;
a- Lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.