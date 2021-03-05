Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 05.03.2021 14:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2021 14:29
    ABONE OL

    açıklandı mı? 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İçişleri Bakanlığı 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Bakanlık bünyesinde toplam 1462 personel alınacağı duyurulmuştu. Başvurular 29 Ocak'ta sona ermişti. Sözlü sınav için yayımlanacak listelerle 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru sonuçları duyurulmuş olacak. Peki sonuç duyurusu ne zaman gelecek?

    takvim.com.tr
    İçişleri Bakanlığı 112 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    İçişleri Bakanlığı 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru sonuçları araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'na alınacağı duyurulan personel alımları için başvurular 29 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte merak edilen konunun detayları!

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    İçişleri Bakanlığı'nın personel alım başvurusu 29 Ocak mesai bitinde sona erdi. Sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

    Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacaktır.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 112 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

    Lisans Mezunları;

    a- Lisans mezunu olmak,

    b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

    c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

        Ön Lisans Mezunları (Diğer);

        a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,

        b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

        c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

        Ön Lisans Mezunları; (Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları)

        a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

        b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

        c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar İçişleri Bakanlığı 112 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 112 çağrı merkezi personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ