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    • 04.03.2021 10:40
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    Altınbaş Üniversitesi 21 yeni öğretim üyesi alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

    'nda yayınlanan güncel personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Eklenen yeni ilanlar arasında Altınbaş Üniversitesi 'nin 21 öğretim üyesi alımı yapacağı da yer aldı.

    Altınbaş Üniversitesi 21 yeni öğretim üyesi alımı yapacak

    Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Alınacak öğretim üyelerinin 1'inin profesör, 2'sinin doçent, 18'inin doktor öğretim üyesi kadroları için alınacağı açıklandı.

    'nun ilan portalı internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuru koşulları da belirtildi.

    İşte Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru koşulları:
    • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.
    Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:
    • Başvuru dilekçesi;
    • YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)
    • Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.
    • Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da -e Devletten alınan diploma belgesi örneği;
    • Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
    • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
    • Nüfus cüzdanı fotokopisi;
    • 2 adet vesikalık fotoğraf;
    • İkametgah Belgesi(-e Devletten alınabilir.);
    • SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
    • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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