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    • Memurlar
    • 03.03.2021 11:15
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    • 03.03.2021 11:15
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    KPSS şartsız sınavsız farklı belediyelere şoför, büro memuru, güvenlik görevlisi ve kamu personeli alımı şartları detayları belli

    Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS puan koşulu aranmadan personel, işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. kurum dışı kamu işçisi alımı bültenleri kısmından yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda müracaatların başladığına yer verildi. Farklı illere yapılan alımda adaylar çevre mühendisi, özel güvenlik görevlisi, mimar, gassal, inşaat mühendisi, kaynakçı, park bahçe elemanı, tarımsal destek elemanı, veteriner hekim, veteriner teknikeri, kültür elemanı, spor elemanı, güvenlik görevlisi, beden işçisi, büro yönetimi, sekreter, sıhhi tesisatçı alımı yapılacak.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız sınavsız farklı belediyelere sekreter, büro memuru, güvenlik alımı...

    Farklı illere yapılan alımda adaylar çevre mühendisi, özel güvenlik görevlisi, mimar, gassal, inşaat mühendisi, kaynakçı, park bahçe elemanı, tarımsal destek elemanı, veteriner hekim, veteriner teknikeri, kültür elemanı, spor elemanı, güvenlik görevlisi, beden işçisi, büro yönetimi, sekreter, sıhhi tesisatçı, elektrik ark kaynakçısı, iş makineleri operatörü, elektrik teknisyeni, otomotiv kaporta ustası, iş makineleri bakım ve onarımcısı, elektrikli motor bakım onarımcısı, kadın gassal, büro işçisi, kara tankeri operatörü, şoför, formen, iş makinesi operatörü, hizmet elemanı, büro memuru, grafiker, destek personeli, temizlik personeli, çocuk oyun grubu personeli, porter taşıma personeli kadrolarında istihdam edilecek.

    PERSONEL ALIMI İLANLARI

    TÜBİTAK TBAK 15.03.2021
    İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 05.03.2021
    İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Engelli Pers. Alımı 05.03.2021
    Ardahan SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
    Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 05.03.2021
    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 04.03.2021
    Edirne Uzunköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 04.03.2021
    İstanbul Kasdaş Tic. A.Ş. 05.03.2021
    Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Daire Bşk. Pers. Alımı 22.03.2021


    Ankara Tübitak Bilgi İşl. Daire Başk. Pers. Alımı 22.03.2021
    İzmir İzdoğa Hiz. Tic. A.Ş. 03.03.2021
    Tokat Pazar SYDV Pers. Alımı 05.03.2021
    Denizli Peraş Pers. Alımı 03.03.2021
    İzmir B.Beld. Grandplaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 03.03.2021
    Diyarbakır Lice SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
    Denizli Peraş. 03.03.2021
    Kırklareli Evrensekiz Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 05.03.2021
    Adıyaman Gerger SYDV Pers. Alımı 08.03.2021
    Antalya TÜBİTAK TUG Pers. Alımı 25.03.2021
    Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 08.03.2021
    Isparta Sarıidris Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.03.2021
    Kastamonu İnebolu SYDV Pers. Alımı 11.03.2021
    Malatya Akçadağ Beld. Aktu Tem. İnş. Gıda Teks. Ltd. Şti. 05.03.2021
    Erzincan Refahiye SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
    Denizli Peraş Tic. A.Ş. 03.03.2021


        Balıkesir İvrindi SYDV Pers. Alımı 15.03.2021
        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi Pers. Alımı 03.03.2021
        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 04.03.2021
        Çankırı Eldivan SYDV Pers. Alımı 05.03.2021
        Mardin Derik Belediyesi Pers.A.Ş. 05.03.2021
        Aydın ARYA Turistik Tesisler A.Ş. 15.04.2021
        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 03.03.2021
        Edirne Süloğlu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.03.2021
        Zonguldak Kdz Ereğli SYDV 03.03.2021
        Zonguldak Kdz Ereğli SYDV 03.03.2021
        Malatya As Kale İnş. Tic. Ltd. Şti. 10.03.2021
        İstanbul Günbel Tem. İnş. Gıda Eğt. Org. San. Tic. A.Ş. 03.03.2021


        Kocaeli Belde Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 03.03.2021
        Gaziantep Şahinbey SYDV 05.03.2021
        Denizli Güney Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.03.2021
        Kırşehir Akpınar Tem. Park Bahçe Hiz. Çevre Düzen. Pey. İnş. Nak. İşlt. San. Tic. Ltd.Şti 04.03.2021
        Nevşehir Gülşehir SYDV 05.03.2021
        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.03.2021
        Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 03.03.2021
        Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 05.03.2021
        Konya Yalıhüyük Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.03.2021
        Manisa Akhisar Belediyesi Personel A.Ş. 04.03.2021
        Kayseri Erciyes Tur. İnş. Tur. Etk. San. Tic. A.Ş. 04.03.2021
        Aydın Buharkent SYDV 25.03.2021
        Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Pers.A.Ş.03.03.2021
        Antalya Manavgat Toros Et Süt Tic.A.Ş.03.03.2021
        Trabzon Düzköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.03.03.2021
        Kocaeli BELDE A.Ş. 03.03.2021
        Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 05.03.2021
        Sivas Cemel Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.03.2021
        Mersin Mezitli SYDV 08.03.2021


        İstanbul Bakırköy Personel Hizm. Ltd. Şti. 05.03.2021
        Kayseri Yahyalı SYDV 10.03.2021
        Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 03.03.2021
        İzmir Kiraz SYDV 17.03.2021
        İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fab. San. Tic. A. Ş. 05.03.2021
        Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 08.03.2021
        Eskişehir Alpubel Enerji Ürt.Tar.Hay.Ulş.Dan.İnş.San.Tic.A.Ş.05.03.2021
        Eskişehir İnönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.05.03.2021
        Elazığ Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.08.03.2021
        Konya Taşkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı.12.03.2021
        Diyarbakır SYDV.Personel Alımı.05.03.2021
        Rize Kendirli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.03.2021

        İLANLARA BAŞVURU İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            KİMLER BAŞVURABİLİR?

            İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            ALIM YAPILAN KADROLAR

            İŞKUR'da yayımlanan belediye ilanlarında kadrolara şu şekilde yer verildi:

            çevre mühendisi,
            özel güvenlik görevlisi,
            mimar,
            gassal,
            inşaat mühendisi,
            kaynakçı,
            park bahçe elemanı,
            tarımsal destek elemanı,
            veteriner hekim,
            veteriner teknikeri,
            kültür elemanı,
            spor elemanı,
            güvenlik görevlisi,
            beden işçisi,
            büro yönetimi,
            sekreter,
            sıhhi tesisatçı,
            elektrik ark kaynakçısı,
            iş makineleri operatörü,
            elektrik teknisyeni,
            otomotiv kaporta ustası,
            iş makineleri bakım ve onarımcısı,
            elektrikli motor bakım onarımcısı,
            kadın gassal,
            büro işçisi,
            kara tankeri operatörü,
            şoför,
            formen,
            iş makinesi operatörü,
            hizmet elemanı,
            büro memuru,
            grafiker,
            destek personeli,
            temizlik personeli,
            çocuk oyun grubu personeli,
            porter taşıma personeli.
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            Haberler Memurlar KPSS şartsız sınavsız farklı belediyelere şoför, büro memuru, güvenlik görevlisi ve kamu personeli alımı şartları detayları belli