KPSS şartsız sınavsız farklı belediyelere şoför, büro memuru, güvenlik görevlisi ve kamu personeli alımı şartları detayları belli

Farklı illere yapılan alımda adaylar çevre mühendisi, özel güvenlik görevlisi, mimar, gassal, inşaat mühendisi, kaynakçı, park bahçe elemanı, tarımsal destek elemanı, veteriner hekim, veteriner teknikeri, kültür elemanı, spor elemanı, güvenlik görevlisi, beden işçisi, büro yönetimi, sekreter, sıhhi tesisatçı, elektrik ark kaynakçısı, iş makineleri operatörü, elektrik teknisyeni, otomotiv kaporta ustası, iş makineleri bakım ve onarımcısı, elektrikli motor bakım onarımcısı, kadın gassal, büro işçisi, kara tankeri operatörü, şoför, formen, iş makinesi operatörü, hizmet elemanı, büro memuru, grafiker, destek personeli, temizlik personeli, çocuk oyun grubu personeli, porter taşıma personeli kadrolarında istihdam edilecek.
PERSONEL ALIMI İLANLARI
TÜBİTAK TBAK 15.03.2021
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 05.03.2021
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Engelli Pers. Alımı 05.03.2021
Ardahan SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 05.03.2021
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 04.03.2021
Edirne Uzunköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 04.03.2021
İstanbul Kasdaş Tic. A.Ş. 05.03.2021
Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Daire Bşk. Pers. Alımı 22.03.2021
Ankara Tübitak Bilgi İşl. Daire Başk. Pers. Alımı 22.03.2021
İzmir İzdoğa Hiz. Tic. A.Ş. 03.03.2021
Tokat Pazar SYDV Pers. Alımı 05.03.2021
Denizli Peraş Pers. Alımı 03.03.2021
İzmir B.Beld. Grandplaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 03.03.2021
Diyarbakır Lice SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
Denizli Peraş. 03.03.2021
Kırklareli Evrensekiz Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 05.03.2021
Adıyaman Gerger SYDV Pers. Alımı 08.03.2021
Antalya TÜBİTAK TUG Pers. Alımı 25.03.2021
Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 08.03.2021
Isparta Sarıidris Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.03.2021
Kastamonu İnebolu SYDV Pers. Alımı 11.03.2021
Malatya Akçadağ Beld. Aktu Tem. İnş. Gıda Teks. Ltd. Şti. 05.03.2021
Erzincan Refahiye SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 03.03.2021