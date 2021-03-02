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    • Memurlar
    • 02.03.2021 10:41
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    • 02.03.2021 10:41
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    sözleşmeli personel alım ilanını yayınladı! İşte il il alınacak personel sayısı

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında 'na 196 sözleşmeli personel alımı yapılacağının duyurusu da yer aldı.

    İşte il il alınacak personel sayısı! O ilan yayınlandı

    196 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda alınacak personelin "hizmetli" kategorisinde istihdam edileceği bildirildi. İlanda il il alım yapılacak sayıya ilişkin bilgi de verildi.

    'nun ilan portalı internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda alıma ilişkin bazı şartlar da bildirildi.

    İşte sınava başvuru için istenen şartlar:
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
    - 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
    - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
    - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
    - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

    İlanla ilgili tüm detayları öğrenmek için tıklayın

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    Haberler Memurlar Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanını yayınladı! İşte il il alınacak personel sayısı