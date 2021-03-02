Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda alınacak personelin "hizmetli" kategorisinde istihdam edileceği bildirildi. İlanda il il alım yapılacak sayıya ilişkin bilgi de verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda alıma ilişkin bazı şartlar da bildirildi.

İşte sınava başvuru için istenen şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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