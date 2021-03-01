Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 02.03.2021 07:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 07:57
    ABONE OL

    Zabıta memuru, müfettiş, personel alımı başvuru şartları - 2 Mart kurum dışı kamu memur alım ilanları

    2 Mart kurum dışı kamu memur alım ilanları: KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte harekete geçen adaylar kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan memur ve personel alım ilanlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni memur ve personel alım ilanları ve başvuru detayları... İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

    İtfaiye eri, zabıta memuru ve personel alımı başvuru şartları açıklandı

    İŞKUR 2 Mart müessese dışı kamu memur alım bültenleri: Kamu müessese ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan bültenlerde müracaat koşullarına ait tüm ayrıntılar duyuruldu. Adaylar ise seçim hazırlıkları için yayınlanan bültenleri araştırmaya başladı. Peki hangi müessese veya kuruluş hangi pozisyonlar içim memur ve personel alımı yapacak? İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.

    1 Mart İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları:

    Malatya Pütürge Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.03.2021
    Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
    Şırnak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 12.03.2021
    İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021


    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
    Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 11.03.2021
    Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
    Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021

        1 Mart İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları:

        TÜBİTAK TBAK 15.03.2021
        İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 05.03.2021
        İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Engelli Pers. Alımı 05.03.2021
        Ardahan SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
        Çanakkale GÖK AŞ Gökçeada Tur. San. Tic. A.Ş. 01.03.2021
        Kastamonu SYDV Pers. Alımı 01.03.2021
        Bingöl Karlıova SYDV Pers. Alımı 01.03.2021
        Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 05.03.2021
        Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 04.03.2021


        Edirne Uzunköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 04.03.2021
        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 02.03.2021
        Erzincan Mercan Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.03.2021
        İstanbul Kasdaş Tic. A.Ş. 05.03.2021
        İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi 01.03.2021
        Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Daire Bşk. Pers. Alımı 22.03.2021
        Ankara Tübitak Bilgi İşl. Daire Başk. Pers. Alımı 22.03.2021
        Manisa Besot Tic. A.Ş. 01.03.2021
        İzmir İzdoğa Hiz. Tic. A.Ş. 03.03.2021
        Tokat Pazar SYDV Pers. Alımı 05.03.2021
        Denizli Peraş Pers. Alımı 03.03.2021
        Kayseri Yeşilhisar İmar A.Ş. 01.03.2021


        İzmir B.Beld. Grandplaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 03.03.2021
        Diyarbakır Lice SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
        Denizli Peraş. 03.03.2021
        Kırklareli Evrensekiz Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 05.03.2021
        Diyarbakır Eğil SYDV Pers. Alımı 01.03.2021
        Adıyaman Gerger SYDV Pers. Alımı 08.03.2021
        Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Pers. Alımı 02.03.2021
        İstanbul Bimtaş 02.03.2021
        Yalova Taşköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.03.2021
        Antalya TÜBİTAK TUG Pers. Alımı 25.03.2021
        Muğla Dabel Tur. İnş. Tic. A.Ş. 02.03.2021
        Kütahya Altıntaş SYDV Pers. Alımı 01.03.2021


            Afyonkarahisar İsjet Jeotermal San. Tic. A.Ş. 02.03.2021
            Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 02.03.2021
            Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 08.03.2021
            Isparta Sarıidris Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 03.03.2021
            Afyonkarahisar Bolgiysan Yatırım A.Ş. 02.03.2021
            Kastamonu İnebolu SYDV Pers. Alımı 11.03.2021
            Sakarya Arbel İnş. Peyzaj Hiz. Alım Geri Dnş. A.Ş. 02.03.2021
            Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Pers. Alımı 02.03.2021 (1)
            Malatya Akçadağ Beld. Aktu Tem. İnş. Gıda Teks. Ltd. Şti. 05.03.2021
            Erzincan Refahiye SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
            Denizli Peraş Tic. A.Ş. 03.03.2021
            Balıkesir İvrindi SYDV Pers. Alımı 15.03.2021


            Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi Pers. Alımı 03.03.2021
            Düzce SYDV Pers. ALımı 01.03.2021
            Ankara Beltaş Beld. Trafik Hiz. A.Ş. 02.03.2021
            İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 04.03.2021
            Çankırı Eldivan SYDV Pers. Alımı 05.03.2021
            Aydın Kuşadası Bel.Pers. AŞ.02.03.2021
            Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Personel Limd. Şirketi 01.03.2021
            Mardin Derik Belediyesi Pers.A.Ş. 05.03.2021
            Aydın ARYA Turistik Tesisler A.Ş. 15.04.2021
            İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 03.03.2021


            Edirne Süloğlu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.03.2021
            Zonguldak Kdz Ereğli SYDV 03.03.2021
            Zonguldak Kdz Ereğli SYDV 03.03.2021
            Malatya As Kale İnş. Tic. Ltd. Şti. 10.03.2021
            İstanbul Günbel Tem. İnş. Gıda Eğt. Org. San. Tic. A.Ş. 03.03.2021
            Kocaeli Belde Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 03.03.2021
            Gaziantep Şahinbey SYDV 05.03.2021
            Denizli Güney Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.03.2021
            Kırşehir Akpınar Tem. Park Bahçe Hiz. Çevre Düzen. Pey. İnş. Nak. İşlt. San. Tic. Ltd.Şti 04.03.2021
            Nevşehir Gülşehir SYDV 05.03.2021

            İŞKUR KURUM DIŞI KAMU MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            KURUM DIŞI BELEDİYELERE PERSONEL ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

                İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?

                İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

                İŞKUR KAYIT KOŞULLARI?

                İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

                İŞKUR ENGELLİ KAYDI NASIL YAPILIR?

                Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen "Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" ve/veya "Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Memurlar Zabıta memuru, müfettiş, SYDV personel alımı başvuru şartları - 2 Mart İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları