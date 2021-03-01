İŞKUR 2 Mart müessese dışı kamu memur alım bültenleri: Kamu müessese ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan bültenlerde müracaat koşullarına ait tüm ayrıntılar duyuruldu. Adaylar ise seçim hazırlıkları için yayınlanan bültenleri araştırmaya başladı. Peki hangi müessese veya kuruluş hangi pozisyonlar içim memur ve personel alımı yapacak? İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.
1 Mart İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları:
Malatya Pütürge Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.03.2021
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
Şırnak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 12.03.2021
İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 11.03.2021
Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021