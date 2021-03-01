TÜBİTAK uzman ve uzman yardımcısı 20 personel alacak! TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Tecrübe yılı başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.



Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

Alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) ve (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50"si, yüksek lisans not ortalamasının %10"u ve lisans not ortalamasının %40"ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50"si ile doktora not ortalamasının %50"sinin toplamı dikkate alınacaktır).

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).