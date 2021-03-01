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    • 01.03.2021 12:01
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    TÜBİTAK uzman ve uzman yardımcısı 20 personel alacak! alımı başvuru şartları nelerdir?

    TÜBİTAK bünyesine 20 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapılacağı belirtildi. alımı başvuru şartları da belli oldu. İşte başvuru yapmanız için gerekli olan bilgiler...

    takvim.com.tr
    TÜBİTAK uzman ve uzman yardımcısı 20 personel alacak! TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK 20 personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin detaylar da belli oldu. Yayımlanan ilanda; TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak.

    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

    İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

    TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

    Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak.

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

    Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu"nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

        TBTK.BAŞKANLIK.BİDB.2018-1 ve TBTK.BİDB.2019-1 numaralı ilanlar kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.

        Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak:

        Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (Tecrübe Yılı)/15+10.000/(Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması)=>3,20
        Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80"i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20"sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100"lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4"lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4"lük Sistemdeki Notların 100"lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

        Tecrübe yılı başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

        Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

        Alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) ve (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50"si, yüksek lisans not ortalamasının %10"u ve lisans not ortalamasının %40"ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50"si ile doktora not ortalamasının %50"sinin toplamı dikkate alınacaktır).
        İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
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