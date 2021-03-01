İŞKUR 2 Mart 2021 kamu iş ilanları: Mart ayı itibari ile kamuya ilanlar yayımlanmaya başladı. Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanan 1 Mart 2021 tarihli iş ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere işçi alımı ve personel alımı yapacaklar. Yayımlanan ilanlara göre en az ilkokul mezunu ve lise mezunu alım yapılacak. Adaylar başvurularını 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapacaklar. Başvuru yapmak isteyen adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru yapacaklar.
BAŞVURULAR BAŞLADI!
İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan Personel alımı ilanlarına başvurular başladı. Adaylar başvurularını 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapacaklar. Başvuru yapmak isteyen adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru yapacaklar.
01 Mart 2021 tarihi il Alım Yapacak Kurumlar:
Söz konusu ilanlara göre TEİAŞ, DSİ, Et ve Süt Kurumu, İÜC ve Belediyeler toplamda 41 personel alımı yapacaklar.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş: 6 kişilik kadro ile Büro İşçisi alınacak.
Devlet Su İşleri ( DSİ ): 1 Aşçı,
Et ve Süt Kurumu: 4 Kasap,
Çakırhöyük Belediye Başkanlığı: 1 Yük Taşıma Şoförü ve 1 Güvenlik Görevlisi,
Türkeli Belediyesi: 9 Temizlik İşçisi,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü: 30 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı