Mart ayının ilk İŞKUR ilanları yayımlandı. Farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yapılacak işçi ve personel alımları için şartlar haberimizdedir. İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Adaylar başvurularını 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapacaklar. Başvuru yapmak isteyen adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru yapacaklar.
BAŞVURULAR BAŞLADI!
İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan Personel alımı ilanlarına başvurular başladı. Adaylar başvurularını 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapacaklar. Başvuru yapmak isteyen adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru yapacaklar.
01 Mart 2021 tarihi il Alım Yapacak Kurumlar:
Söz konusu ilanlara göre TEİAŞ, DSİ, Et ve Süt Kurumu, İÜC ve Belediyeler toplamda 41 personel alımı yapacaklar.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş: 6 kişilik kadro ile Büro İşçisi alınacak.
Devlet Su İşleri ( DSİ ): 1 Aşçı,
Et ve Süt Kurumu: 4 Kasap,
Çakırhöyük Belediye Başkanlığı: 1 Yük Taşıma Şoförü ve 1 Güvenlik Görevlisi,
Türkeli Belediyesi: 9 Temizlik İşçisi,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü: 30 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı