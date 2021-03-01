Adalet Bakanlığı son dakika: 2021 CTE 160 katip alımı sonuçları açıklanıyor! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin... İşte sonuç ekranı!

CTE katip alımı için yeni duyuru yayımlandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesine 160 katip alımı yapılacağı duyurulmuştu. 18 Ocak tarihinde sona eren başvuru döneminin ardından CTE başvuru sonuçları merakla bekleniyordu. Başvurusu kabul edilen adaylar mülakat sınavına giriş yapacak, mülakat sınavlarını da başarıyla tamamlayanlar görev yapmaya hak kazanacak. Ancak konuyla ilgili CTE son dakika katip alımı açıklaması geldi. Peki CTE katip alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta yayımlanan açıklamada 160 ceza infaz kurumu katibi alımı başvuru sonuçlarının 1 Mart tarihinde açıklanacağına yer verilmişti. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanı 30/12/2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinde yayımlanmıştır. İlgili ilana ek olarak 15/01/2021 tarihinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bildirilmiştir. e-Devlet üzerinden sınav başvuru işlemi 18/01/2021 tarihinde başlamış olup, 05/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır.
30/12/2020 tarihinde yayımlanan ilanımızda, klavye sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edileceği tarih 12/02/2021, uygulama sınavı tarihi ise 22/02/2021 tarihi olarak ilan edilmişti.
Ancak sınav izni verilen adalet komisyonlarına tanımlanacak e-Devlet Sınav Karşılama Ekranından yapılan başvuruların listesinin dökümü sırasında yaşanan performans problemlerinden dolayı, ilgili ekranların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir."
SONUÇLAR 1 MART - MÜLAKATLAR 15 MART'TA
Bu nedenle, sınava alınacak aday sayısı ve ilanı 01/03/2021 tarihi, uygulama sınavı tarihi ise 15/03/2021 tarihi olarak belirlenmiştir."
Seçim aşamaları 15 Mart'ta başlayacak ve adaylar klavye sınavına alınacak.
SÖZLÜ SINAV KONULARI NASIL OLACAK?
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.