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    • 01.03.2021 10:54
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    Adalet Bakanlığı son dakika: 2021 CTE 160 katip alımı sonuçları açıklanıyor! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin... İşte sonuç ekranı!

    CTE katip alımı sonuçları açıklandı mı? CTE 160 katip alımı için yapılan başvuruların ardından adaylar başvuru sonuçları ve mülakatların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından son dakika katip alımı açıklaması geldi ve yapılan açıklamada tarihlerin değiştiği bilgisine yer verildi. Peki, 2021 CTE katip alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? CTE katip alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    2021 CTE 160 katip alımı sonuçları açıklanıyor!

    CTE katip alımı için yeni duyuru yayımlandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesine 160 katip alımı yapılacağı duyurulmuştu. 18 Ocak tarihinde sona eren başvuru döneminin ardından CTE başvuru sonuçları merakla bekleniyordu. Başvurusu kabul edilen adaylar mülakat sınavına giriş yapacak, mülakat sınavlarını da başarıyla tamamlayanlar görev yapmaya hak kazanacak. Ancak konuyla ilgili CTE son dakika katip alımı açıklaması geldi. Peki CTE katip alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta yayımlanan açıklamada 160 ceza infaz kurumu katibi alımı başvuru sonuçlarının 1 Mart tarihinde açıklanacağına yer verilmişti. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

    "160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanı 30/12/2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinde yayımlanmıştır. İlgili ilana ek olarak 15/01/2021 tarihinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bildirilmiştir. e-Devlet üzerinden sınav başvuru işlemi 18/01/2021 tarihinde başlamış olup, 05/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır.

    30/12/2020 tarihinde yayımlanan ilanımızda, klavye sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edileceği tarih 12/02/2021, uygulama sınavı tarihi ise 22/02/2021 tarihi olarak ilan edilmişti.

    Ancak sınav izni verilen adalet komisyonlarına tanımlanacak e-Devlet Sınav Karşılama Ekranından yapılan başvuruların listesinin dökümü sırasında yaşanan performans problemlerinden dolayı, ilgili ekranların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir."

    SONUÇLAR 1 MART - MÜLAKATLAR 15 MART'TA

    Bu nedenle, sınava alınacak aday sayısı ve ilanı 01/03/2021 tarihi, uygulama sınavı tarihi ise 15/03/2021 tarihi olarak belirlenmiştir."

    Seçim aşamaları 15 Mart'ta başlayacak ve adaylar klavye sınavına alınacak.

    SÖZLÜ SINAV KONULARI NASIL OLACAK?

    a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

    c) Genel kültür (20 puan),

    d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
    konularından oluşmaktadır.

        SÖZLÜ SINAV TABAN PUAN KAÇ?

        Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

        ŞARTLAR NELERDİR?

        Ceza İnfaz Kurumu Katibi kadrolarına yerleşebilmek için gereken şartlar;

        a) Türk Vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

        e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

        f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

        g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;
        Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

        ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

        HANGİ ADLİYELERDE ALIM YAPILIYOR?

        BALIKESİR ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: balikesir.adalet.gov.tr

        DİYARBAKIR ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: diyarbakir.adalet.gov.tr

        HATAY ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: hatay.adalet.gov.tr

        İSKENDERUN ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: iskenderun.adalet.gov.tr

        İSTANBUL ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: istanbul.adalet.gov.tr

        BAKIRKÖY ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: bakirköy.adalet.gov.tr

        İZMİR ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: izmir.adalet.gov.tr

        KAYSERİ ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: kayseri.adalet.gov.tr

        KOCAELİ ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: kocaeli.adalet.gov.tr

        MERSİN TARSUS ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: tarsus.adalet.gov.tr

        TEKİRDAĞ ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: tekirdag.adalet.gov.tr

        VAN ADLİYESİ SONUÇ SAYFASI: van.adalet.gov.tr

        Sonuçlar adliyelerin resmi internet sayfasından açıklanacak.
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        Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı son dakika: 2021 CTE 160 katip alımı sonuçları açıklanıyor! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin... İşte sonuç ekranı!