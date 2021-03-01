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    • Memurlar
    • 01.03.2021 10:42
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    • 01.03.2021 10:42
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    başladı mı? kontenjan bilgisi 2021!

    başladı mı? Öğretmen atamaları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapmak isteyen öğretmen adayları, Bakanlık tarafından açıklanacak kadroların ve branş dağılımının nasıl olacağını merak ediyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ise sorgulanan bir diğer konu. Peki, 20 bin öğretmen ataması başladı mı? 2021 nasıl olacak?

    takvim.com.tr
    20 bin öğretmen ataması başladı mı? Öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi 2021!

    Öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi 2021 yılı için merakla bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması başladı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama duyuruları merakla bekleniyor. 2021 yılında binlerce öğretmen ataması yapılacağı tahmin ediliyor. Peki öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi nasıl olacak?

    ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞLADI MI?

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Bizim çabamız daha çok öğretmen alınması yönünde. Kamu maliyet politikasının da bir genel çerçevesi ve toplam kadro sayısı var. Bizim için önemli olan bu pastadaki en büyük payı almak. Şimdi de bir 20 bin atama ilan ettik, çabalarımız devam edecek. Dünyanın her yerinde farklı alanlarda mezunlar var. Milli Eğitim'in ihtiyacı tamamen karşılansa bile dışarıda birkaç yüz bin öğretmen adayı kalacak. Bizim yapmamız gereken şey, mevcut durumdaki açığımızı daha yüksek atamalar yaparak kapatmaya çalışmak. Yaklaşık 40 bin mezun var ortalama. Kamu politikaları çerçevesinde fakülteden her mezun olan istihdam edilir mi diye dünyanın her yerinde bir tartışma var." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.' dedi. Henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

        2020 YILI BRANŞ DAĞILIMI

        2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

        Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

        Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,



        İngilizce öğretmeni ataması 1739,

        Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

        İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

        ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021

        BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR

        Sınıf Öğretmenliği 3880
        İngilizce 1985
        Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836


        Özel Eğitim 1802
        İlköğretim Mat Öğr. 1757
        Okul Öncesi Öğrt 1609
        Türkçe 1325
        PDR 1205
        Fen Bilimleri 1191
        Beden Eğitimi 890
        Sosyal Bilgiler 765
        Matematik 635

        Türk Dili ve Edebiyatı 596
        İ.H.L. Meslek Dersleri 591
        Görsel Sanatlar 575
        Bilişim Teknolojileri 571
        Müzik 501
        Arapça 500
        Fizik 305
        Kimya 301
        Tarih 242
        Almanca 212
        Coğrafya 189
        Felsefe 182
        Biyoloji 109

            DİĞER BRANŞLAR 102

            Elektrik-Elektronik Tek. 101
            Çocuk Gelişimi ve Eğit 88
            Teknoloji ve Tasarım 77
            Muhasebe ve Finansman 68
            Giyim Üretim Teknolojisi 63
            Elektrik-Elektronik Tek. 55
            Makine Tek./Makine 35
            Sağlık/Hemşirelik 35

            Tekstil Tek./Tekstil 32
            El San.Tek./El Sanatları 31
            Kuyumculuk Teknolojisi 30
            Harita-Tapu-Kadastro/ 30
            Tesisat Teknolojisi ve İkl 29
            Adalet 28
            Halkla İlişkiler ve Org 28
            Mobilya ve İç Mekan Tas. 27
            El San.Tek./Nakış 27
            Grafik ve Fotoğraf/Grafik 26
            Sağlık/Acil Sağlık Hiz. 25
            Güzellik ve Saç Bakım 21

            Sağlık Bilgisi 21
            Gıda Teknolojisi 21
            Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20
            İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 20
            Tekstil Teknolojisi/Trik 20
            Sanat Tarihi 20
            Denizcilik/Gemi Yön. 20
            Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
            Yenilenebilir Enerji Tek. 20
            Endüstriyel Otomasyon 19
            Metal Teknolojisi 15
            Seramik ve Cam Tek. 12
            Konaklama ve Seyahat 12
            Büro Yönetimi 11
            Radyo-Televizyon 10
            Ulaştırma Hizmetleri 9
            Yiyecek İçecek Hiz. 9
            Motorlu Araçlar Tek. 9
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            Haberler Memurlar 20 bin öğretmen ataması başladı mı? Öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi 2021!