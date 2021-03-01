20 bin öğretmen ataması başladı mı? Öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi 2021!

Öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi 2021 yılı için merakla bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması başladı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama duyuruları merakla bekleniyor. 2021 yılında binlerce öğretmen ataması yapılacağı tahmin ediliyor. Peki öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi nasıl olacak?
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Bizim çabamız daha çok öğretmen alınması yönünde. Kamu maliyet politikasının da bir genel çerçevesi ve toplam kadro sayısı var. Bizim için önemli olan bu pastadaki en büyük payı almak. Şimdi de bir 20 bin atama ilan ettik, çabalarımız devam edecek. Dünyanın her yerinde farklı alanlarda mezunlar var. Milli Eğitim'in ihtiyacı tamamen karşılansa bile dışarıda birkaç yüz bin öğretmen adayı kalacak. Bizim yapmamız gereken şey, mevcut durumdaki açığımızı daha yüksek atamalar yaparak kapatmaya çalışmak. Yaklaşık 40 bin mezun var ortalama. Kamu politikaları çerçevesinde fakülteden her mezun olan istihdam edilir mi diye dünyanın her yerinde bir tartışma var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.' dedi. Henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.