İŞKUR 1 Mart kurum dışı kamu memur alım ilanları: KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte harekete geçen adaylar kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan memur ve personel alım ilanlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni memur ve personel alım ilanları ve başvuru detayları... İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
1 Mart İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları:
Malatya Pütürge Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.03.2021
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
Şırnak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 12.03.2021
İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 11.03.2021
Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021