Kamu kurumları ve Kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 12 bin 650 kişilik kadro ile alım yapacaklar. Alımlar KPSS düşük puan ile veya KPSS siz yapılacak. En Az KPSS 60 Puan ile Memur Alımı yapılacak olup adayların 2020 yılı için puan almış olmaları gereklidir. Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için farklı alanlarda Memur alımları yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mümaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.
HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK!
Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için farklı alanlarda Memur alımları yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Mühendis, Şehir plancısı, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Şoför, Sekreter, Mühendis, Subay, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, Mümaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, İcra Katibi, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,