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    • Memurlar
    • 28.02.2021 08:14
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    • 28.02.2021 08:14
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    üzerinden işbaşı eğitim programları vasıtasıyla personel alımı! Konfeksiyon işçisi, bahçe bakım, çağrı merkezi temsilcisi...

    üzerinden işbaşı eğitim programları vasıtasıyla personel alımı başvuru şartları detayları haberimizde. Konfeksiyon işçisi, veteriner sağlık teknisyeni, muhasebe meslek elemanı, ambar/ depo görevlisi ,Halı onarıcı, Makine Mühendisi, Bahçe Bakım elemanı , Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi gibi unvanlarda gerçekleştirilecek İşbaşı eğitim programı alımlarına başvurular İŞKUR'un resmi sayfasından kabul ediliyor. İş arayanlar, ilgili resmi sayfaya girdikten sonra kendilerine uygun iş ilanlarını kontrol edip, şartlar ve diğer detayları görüntüleyebildikleri gibi yine aynı sayfadan işlemlerini rahatlıkla yapabiliyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR üzerinden işbaşı eğitim programları vasıtasıyla personel alımı!

    İŞKUR'un İşbaşı eğitim programı kapsamında çeşitli il ve ilçelerde istihdam edilmek üzere personel alımları yapılacak. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz. An itibariyle , üzce Merkez, Manisa Demirci, Burdur Bucak, Kocaeli Başiskele, İstanbul Sultagazi , İstanbul Tuzla, İstanbul Başakşehir, Batman Merkez'de perrsonel alımı duyuruları bulunuyor.

    İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

    Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler. Peki bu programın süresi ne kadar?

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?

    İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

    Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.

    Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

        - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        - 15 yaşını tamamlamış olmak,

        - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

        - Emekli olmamak,

        - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

        - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

        - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

        - Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

        - Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA ALINAN AYLIK MAAŞ!

        - Katılımcı zaruri gideri (Günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL)

        - Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL zaruri gider ödenecektir.

        - Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.

        - İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

        - Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.
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        Haberler Memurlar İŞKUR üzerinden işbaşı eğitim programları vasıtasıyla personel alımı! Konfeksiyon işçisi, bahçe bakım, çağrı merkezi temsilcisi...