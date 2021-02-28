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    • 28.02.2021 13:20
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    • 28.02.2021 15:23
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    Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı yapılıyor! Hastane işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

    Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı detayları merak diliyor. genelinde özel sağlık kurumu bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Değişik şehirlere yapılan alımda müracaat ayrıntıları internet üzerinden paylaşıldı. Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarına, muayenehanelere, sağlık kurumlarına yapılan personel alımlarında müracaatların internet üzerinden kabul edildiğine yer verildi. üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir. İşte hastane işçi alımı başvuru şartları

    takvim.com.tr
    Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı yapılıyor!

    Hastanelere Türkiye geneli en az ilköğretim mezunu binlerce fazla personel ve işçi alımı! İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden ilanlar yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere özel hastanelere personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

    İŞKUR İLANLARI

    İŞKUR e sube sayfasında yayımlanan hastane personel alımı ilanları şu şekilde:

    İŞKUR e sube sayfasında yayımlanan hastane personel alımı ilanları şu şekilde:

        İŞKUR e sube sayfasında yayımlanan hastane personel alımı ilanları şu şekilde:

        İŞKUR e sube sayfasında yayımlanan hastane personel alımı ilanları şu şekilde:

        İŞKUR e sube sayfasında yayımlanan hastane personel alımı ilanları şu şekilde:

            BAŞVURU ŞARTLARI

            İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

            - Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

            - İkili ilişkilerinde ve hasta ile ilişkilerde iyi,

            - Sürekli çalışabilecek,

            - Erkek adaylar için askerliğini yapmış, henüz yapmamış ya da ertelemiş olmak,

            - Kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını sağlamak,

            - BAŞVURU

            İŞKUR ve kariyer üzerinden yayımlanan ilanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki yolları izlemesi gerekmektedir.

            İŞKUR İlanları İçin;

            https://esube.iskur.gov.tr/

            Yukarıdaki linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI butonuna basın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Burada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve ARA butonuna tıklayın.

            Kariyer ilanları için;

            https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&cp=2

            Linkini kopyalayıp yeni sekmede açın.

            KARİYER İLANLARI

            Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda ise alım yapılan pozisyonlar şu şekilde bildirildi:

            Hastane Müdürü
            Hastane Tercüman
            Hastane Direktör Yardımcısı
            Hastane Üst Düzey Yöneticisi
            Hastane Satış Yöneticisi
            Bölge Müdürü (Hastane ve İhale Grubu)
            Klinik Müdürü
            Yoğun Bakım Hemşiresi
            Temizlik ve Kat Hizmetleri Şefi
            İş Güvenliği Uzmanı
            Aşçı
            Temizlik Personeli
            Garson (Yarı Zamanlı)
            Bahçıvan
            Şef Kasiyer
            Depo ve Sevkiyat Yetkilisi
            Satış Yöneticisi
            İç Denetim Uzman Yardımcısı
            Elektrik Teknisyeni
            Ebe Hemşire
            Sorumlu Eczacı ( Bursa )
            Medical Doctor
            Yoğun Bakım Hemşiresi
            Hemşire
            Muhasebe Uzmanı
            Depo Uzmanı
            Eczacı
            Kalite Sorumlusu
            Gıda Teknikeri
            Saha Elektrik Şefi
            Saha Mekanik Şefi
            Saha Elektrik Mühendisi
            Saha Makine Mühendisi
            Hakediş Elektrik Mühendisi
            Temizlik Görevlisi
            Şişli Kurtuluş Polikliniği'nde Hekim Alınacaktır
            Hasta Kabul Görevlisi
            İnsan Kaynakları Uzmanı
            Yardımcı Sağlık Personeli
            Pazarlama Uzmanı
            Acil Servis Banko Görevlisi
            Diyetisyen
            Doktor Asistanı
            Ameliyathane Hemşiresi
            Ürün Müdürü Asistanı
            Planlama Mühendisi
            Kıdemli Planlama Mühendisi
            Temizlik Hizmetleri Şefi
            Mekanik Tasarım Mühendisi
            Zayıf Akım Otomasyon Sorumlusu
            Elektrik Mühendisi
            Tıbbi Satış Mümessili
            Bölge Satış/İhale Sorumlusu
            Biyokimya Uzmanı
            Uzman Hekim
            Plastik Cerrahi Uzmanı
            Tüm Pozisyonlar
            Tıbbi Sekreter
            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
            Kurumsal Pazarlama Müdürü
            Saha Mekanik İşleri Yapım Müdürü
            Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
            Mekanik Tasarım Teknikeri
            Puantör
            Muhasebe ve Finans Sorumlusu
            Elektrik Teknisyeni
            Hemşire / Anestezi Teknikeri
            Bilgi İşlem Sorumlusu

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

            İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

            18 Yaşını Tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak kadroya göre ilgili alanlarda bilgi sahibi olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az Okur yazar olmak şartları aranacak.

            BAŞVURULAR:

            İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

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