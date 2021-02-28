4.300 TL maaşla KPSS şartsız ve KPSS puanıyla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar ve detaylar

4.300 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR'da açıklandı. 55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet şartsız belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir?
KPSS şartsız ve KPSS puanıyla 4.300 TL maaşla belediye memuru alımı
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 28.02.2021
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 28.02.2021
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 02.03.2021
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Personel Limd. Şirketi 02.03.2021
Mardin Derik Belediyesi Pers.A.Ş. 01.03.2021
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Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021