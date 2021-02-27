İŞKUR üzerinden yayımlanan işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından sık sık takip ediliyor. Mart ayı yeni işçi ve personel alımı güncel ilanları kurumun sitesinden açıklandı. İş arayışı olan vatandaşlar ise mesleklerine dair alanlarla ilgili ilanları incelemek için araştırmalara koyuldu. Geçen yıl 865 binden fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 19 binden fazla açık iş ilanı yer alıyor. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak aradığı alanla ilgili işlere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.