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    • 21.05.2021 11:23
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    Sekreter, Büro Memuru, İşçi alımı... şartsız onlarca Belediye'ye en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları!

    Sekreter, Büro Memuru, İşçi alımı... Farklı illerde belediyelere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel , işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. 'siz yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri yazımızda. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız onlarca Belediye'ye personel alımı başvuru şartları belli oldu!

    Belediyelere personel alınıyor. Değişik şehirlerde belediyelere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kadrolu personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda 15 duyuru yayımlandığı ve bu 15 duyuru ile çok rakamda personel alınacağına yer verildi. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması.

    KPSS ŞARTI YOK

    Tüm ilanların ortak yönü KPSS şartı olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir.

    KADROLU ALIM

    Aşağıda yer alan ilanlar ile alınacak personeller, belediyeler bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilecek.

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İlanların ortak başvuru şartları şu şekilde:

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

        - Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        - Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli olması.

        İŞTE İLANLAR

        Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021

        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 26.02.2021

        Trabzon Araklı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.02.2021

        İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 28.02.2021

        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 28.02.2021

        Erzurum Uzundere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 26.02.2021

        Afyonkarahisar Haydarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 26.02.2021

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        Haberler Memurlar Sekreter, Büro Memuru, İşçi alımı... KPSS şartsız onlarca Belediye'ye en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları!