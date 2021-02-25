Belediyelere personel alınıyor. Değişik şehirlerde belediyelere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kadrolu personel alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda 15 duyuru yayımlandığı ve bu 15 duyuru ile çok rakamda personel alınacağına yer verildi. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması.
KPSS ŞARTI YOK
Tüm ilanların ortak yönü KPSS şartı olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir.
KADROLU ALIM
Aşağıda yer alan ilanlar ile alınacak personeller, belediyeler bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilecek.