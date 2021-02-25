Onlarca şehirde alımlar başladı! KPSS şartı yok... O kadrolara alım var! İŞKUR'dan kamu ilanları: İşte başvuru şartları

İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.
Onlarca şehirde alımlar başladı! KPSS şartı yok... O kadrolara alım var!
Çanakkale 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 28.02.2021
Bilecik Kayı Gıda Temz. Turz. San. Tic. A.Ş. 28.02.2021
Bilecik Kayı Gıda Tem. Tic. A.Ş. 28.02.2021
Trabzon Araklı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.02.2021
Burdur Karbel Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 28.02.2021
Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 26.02.2021
Çankırı Yerel Yön. Çevre Hizmetleri Birliği Personel Ltd. Şti. 26.02.2021
TÜBİTAK TBAK 15.03.2021
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 28.02.2021
Balıkesir Dursunbey SYDV 26.02.2021
Sivas Akıncılar SYDV 25.02.2021
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 28.02.2021
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 28.02.2021
Konya Altınekin SYDV 26.02.2021
Erzurum Uzundere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021
Kütahya Aslanapa SYDV 25.02.2021
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 26.02.2021
Tokat Artova SYDV 26.02.2021
Bingöl Karlıova SYDV 25.02.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 26.02.2021
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 26.02.2021
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş.28.02.2021
Eskişehir İnönü SYDV.26.02.2021...pdf
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 05.03.2021
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Engelli Pers. Alımı 05.03.2021
Elazığ Akçakiraz Beld. Başk. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 26.02.2021