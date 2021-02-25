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    • Memurlar
    • 25.02.2021 14:52
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    • 25.02.2021 14:52
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    Onlarca şehirde alımlar başladı! KPSS şartı yok... O kadrolara alım var! İŞKUR'dan kamu ilanları: İşte başvuru şartları

    İŞKUR'dan kamu ilanları: İŞKUR personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası oldukça yoğun oluyor. Bu bağlamda yeni kamu personelleri aranıyor. Yiyecek mühendisi, koordinatör, aşçı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, bilgisayar işletmeni, cerrah, harita mühendisi, sürücü, elektrik elektronik mühendisi, mimar, kent tasarıcısı, yardım personeli, ofis personeli, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, yiyecek teknikeri, bilgisayar teknikeri, biyolog, beden işçisi, sağlık personeli... İşte müracaat koşulları sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Onlarca şehirde alımlar başladı! KPSS şartı yok... O kadrolara alım var!

    İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.

    Onlarca şehirde alımlar başladı! KPSS şartı yok... O kadrolara alım var!

    Çanakkale 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 28.02.2021
    Bilecik Kayı Gıda Temz. Turz. San. Tic. A.Ş. 28.02.2021
    Bilecik Kayı Gıda Tem. Tic. A.Ş. 28.02.2021
    Trabzon Araklı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.02.2021
    Burdur Karbel Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 28.02.2021
    Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 26.02.2021
    Çankırı Yerel Yön. Çevre Hizmetleri Birliği Personel Ltd. Şti. 26.02.2021
    TÜBİTAK TBAK 15.03.2021
    İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 28.02.2021
    Balıkesir Dursunbey SYDV 26.02.2021


    Sivas Akıncılar SYDV 25.02.2021
    Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 28.02.2021
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 28.02.2021
    Konya Altınekin SYDV 26.02.2021
    Erzurum Uzundere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.02.2021
    Kütahya Aslanapa SYDV 25.02.2021
    Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 26.02.2021
    Tokat Artova SYDV 26.02.2021
    Bingöl Karlıova SYDV 25.02.2021
    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 26.02.2021
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 26.02.2021
    Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş.28.02.2021
    Eskişehir İnönü SYDV.26.02.2021...pdf
    İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 05.03.2021
    İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Engelli Pers. Alımı 05.03.2021
    Elazığ Akçakiraz Beld. Başk. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 26.02.2021


        Çorum Sungurlu SYDV Pers. Alımı 25.02.2021
        Denizli Pamukkale Üniversitesi Sosyal Tss. İkt. İşl. 26.02.2021
        Burdur Söğüt Tem. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 27.02.2021
        Ardahan SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
        Çanakkale GÖK AŞ Gökçeada Tur. San. Tic. A.Ş. 01.03.2021
        Kastamonu SYDV Pers. Alımı 01.03.2021
        Trabzon Dernekpazarı SYDV Pers. Alımı 26.02.2021
        Bingöl Karlıova SYDV Pers. Alımı 01.03.2021
        Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 05.03.2021
        Afyonkarahisar Haydarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 26.02.2021
        Kocaeli Belde Özel Sağ. Tic. A.Ş. 25.02.2021


        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 26.02.2021 (1)
        Yozgat Aydıncık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Pers.Alımı.26.02.2021
        İstanbul Günbel Temiz. İnş. San. Tic. A.Ş. 25.02.2021
        İzmir Ödemiş Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.02.2021
        Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 04.03.2021
        Ardahan Göle SYDV Pers. Alımı 26.02.2021
        Eskişehir Estram Hafif Raylı Sist. Ulş. San. Tic. A.Ş. 25.02.2021
        Edirne Uzunköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 04.03.2021
        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 02.03.2021
        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 26.02.2021
        Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.02.2021
        Erzincan Mercan Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.03.2021
        Aydın Koçarlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 25.02.2021
        Denizli Peraş Temz. Tic. A.Ş. 26.02.2021
        Denizli Merkefendi Tem. Ulş. Taah. Tic. A.Ş. 26.02.2021
        İstanbul Kasdaş Tic. A.Ş. 05.03.2021
        İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi 01.03.2021
        Isparta Senir Beld. Başk. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 26.02.2021
        Giresun Espiye SYDV Pers. Alımı 26.02.2021
        Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 26.02.2021


        Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Daire Bşk. Pers. Alımı 22.03.2021
        Ankara Tübitak Bilgi İşl. Daire Başk. Pers. Alımı 22.03.2021
        Tunceli Mazgirt Beld. İnş. Taah. Pers. Alımı Ltd. Şti. 25.02.2021
        Bursa Kesbeltaş 28.02.2021
        Manisa Besot Tic. A.Ş. 01.03.2021
        Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konut Ltd. Şti. 26.02.2021
        Yozgat Çekerek SYDV Pers. Alımı 26.02.2021
        Eskişehir Seyitgazi SYDV Pers. Alımı 25.02.2021
        İstanbul Yeditepe Yapı Danışmanlık İnş. Tic. A.Ş. 26.02.2021
        Adana Pozantı Beld. Pers. Ltd. Şti. 25.02.2021
        İzmir İzdoğa Hiz. Tic. A.Ş. 03.03.2021
        Çorum SYDV Pers. Alımı 26.02.2021
        Ankara Çankaya İmar Tic. A.Ş. 26.02.2021
        Bartın Amatris Turz. Tic. Ltd. Şti. 26.02.2021
        Kütahya Domaniç Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.02.2021
        Mersin Erdemli Pers. A.Ş. 26.02.2021
        Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 27.02.2021
        Tokat Pazar SYDV Pers. Alımı 05.03.2021
        Denizli Peraş Pers. Alımı 03.03.2021
        Yozgat Saraykent SYDV Pers. Alımı 25.02.2021
        Ordu Orbel A.Ş. 25.02.2021


            Çorum Düvenci Beld. Pers. Ltd. Şti. 25.02.2021
            Diyarbakır Hazro SYDV Pers. Alımı 25.02.2021
            Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 26.02.2021
            Kayseri Yeşilhisar İmar A.Ş. 01.03.2021
            Yozgat Saraykent SYDV Pers. Alımı 25.02.2021 (1)
            İzmir B.Beld. Grandplaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 03.03.2021
            Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Tic. Ltd. Şti. 26.02.2021
            Diyarbakır Lice SYDV Pers. Alımı 03.03.2021
            Denizli Peraş. 03.03.2021
            Kırklareli Evrensekiz Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 05.03.2021
            Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 27.02.2021
            Zonguldak Çaycuma Perşembe Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.02.2021
            Diyarbakır Eğil SYDV Pers. Alımı 01.03.2021

            Kamu Memur Alım İlanları

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı İlanı 26.02.2021
            Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26.02.2021
            Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021
            Malatya Pütürge Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.03.2021
            Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
            Şırnak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 12.03.2021
            İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
            İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden Öğretim Görevlisi Alımı 25.02.2021
            2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alım İlanı 28.02.2021
            Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
            Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021
            Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 11.03.2021
            Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

            BAŞVURU LİNKLERİ

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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