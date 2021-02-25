Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 1 araştırma görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Araştırma görevlisinin, Sanat ve Tasarım Fakültesinde endüstriyel tasarım bölümü için alınacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

İşte alımla ilgili detaylar



Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:



1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf

3. Kimlik Belgesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Öğrenci Belgesi

6. ALES belgesi (en az 75 puan)

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. Başvuru Yeri:

• Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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