Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alacak! Başvuru şartları belli oldu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alınacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda kadın veya erkek olmak üzere 4 personel alınacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanla alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.



İşte başvuru yeri, zamanı ve şekli:

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet adresinde "Kamu Personeli Alım İlanları" bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. Adayların "İlan Metninin" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e- Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Başvurular, 25 Şubat 2021 günü başlayıp, 11 Mart 2021 günü saat 16:00'da sona erecektir.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.