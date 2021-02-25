20 bin öğretmen atama taban puanlar kontenjanlar! Öğretmen atama branş dağılımı nasıl olacak?

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ!

Erdoğan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili şunları söyledi:



"Yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.



Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.