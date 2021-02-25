20 bin öğretmen atama taban puanlar kontenjanlar! Öğretmen atama branş dağılımı nasıl olacak?

20 bin öğretmen atama taban puanlar boş kontenjanlar! Öğretmen atama branş dağılımı taban puanlar, öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. Binlerce öğretmen adayı 20 bin öğretmen atama hakkında bilgi edinmek istiyor. Müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan duyurmuştu.
2020 YILI BRANŞ DAĞILIMI
2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...
Sınıf öğretmenliği ataması 2831,
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,
İngilizce öğretmeni ataması 1739,
Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,
İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.
ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021
BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR
Sınıf Öğretmenliği 3880
İngilizce 1985
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836
Özel Eğitim 1802
İlköğretim Mat Öğr. 1757
Okul Öncesi Öğrt 1609
Türkçe 1325
PDR 1205
Fen Bilimleri 1191
Beden Eğitimi 890
Sosyal Bilgiler 765
Matematik 635