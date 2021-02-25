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    • Memurlar
    • 25.02.2021 15:46
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    • 25.02.2021 15:46
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    20 bin taban puanlar kontenjanlar! nasıl olacak?

    branş dağılımı ve taban puanlar öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 20 bin kontenjanlar araştırılıyor. Öğretmen olmak isteyen binlerce kişi bu yılki 20 bin öğretmen alımına başvuracak. Atamaya hak kazanan adaylar da görevine başlayabilecek. Peki, 20 bin öğretmen alımı taban puanlar branş dağılımı nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    20 bin öğretmen atama taban puanlar kontenjanlar! Öğretmen atama branş dağılımı nasıl olacak?

    20 bin öğretmen atama taban puanlar boş kontenjanlar! Öğretmen atama branş dağılımı taban puanlar, öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. Binlerce öğretmen adayı 20 bin öğretmen atama hakkında bilgi edinmek istiyor. Müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan duyurmuştu.

    2020 YILI BRANŞ DAĞILIMI

    2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

    Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

    Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,



    İngilizce öğretmeni ataması 1739,

    Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

    İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

    ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021

    BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR

    Sınıf Öğretmenliği 3880
    İngilizce 1985
    Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836


    Özel Eğitim 1802
    İlköğretim Mat Öğr. 1757
    Okul Öncesi Öğrt 1609
    Türkçe 1325
    PDR 1205
    Fen Bilimleri 1191
    Beden Eğitimi 890
    Sosyal Bilgiler 765
    Matematik 635

        Türk Dili ve Edebiyatı 596
        İ.H.L. Meslek Dersleri 591
        Görsel Sanatlar 575
        Bilişim Teknolojileri 571
        Müzik 501
        Arapça 500
        Fizik 305
        Kimya 301
        Tarih 242
        Almanca 212
        Coğrafya 189
        Felsefe 182
        Biyoloji 109

        DİĞER BRANŞLAR 102

        Elektrik-Elektronik Tek. 101
        Çocuk Gelişimi ve Eğit 88
        Teknoloji ve Tasarım 77
        Muhasebe ve Finansman 68
        Giyim Üretim Teknolojisi 63
        Elektrik-Elektronik Tek. 55
        Makine Tek./Makine 35
        Sağlık/Hemşirelik 35

        Tekstil Tek./Tekstil 32
        El San.Tek./El Sanatları 31
        Kuyumculuk Teknolojisi 30
        Harita-Tapu-Kadastro/ 30
        Tesisat Teknolojisi ve İkl 29
        Adalet 28
        Halkla İlişkiler ve Org 28
        Mobilya ve İç Mekan Tas. 27
        El San.Tek./Nakış 27
        Grafik ve Fotoğraf/Grafik 26
        Sağlık/Acil Sağlık Hiz. 25
        Güzellik ve Saç Bakım 21

        Sağlık Bilgisi 21
        Gıda Teknolojisi 21
        Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20
        İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 20
        Tekstil Teknolojisi/Trik 20
        Sanat Tarihi 20
        Denizcilik/Gemi Yön. 20
        Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
        Yenilenebilir Enerji Tek. 20
        Endüstriyel Otomasyon 19
        Metal Teknolojisi 15
        Seramik ve Cam Tek. 12
        Konaklama ve Seyahat 12
        Büro Yönetimi 11
        Radyo-Televizyon 10
        Ulaştırma Hizmetleri 9
        Yiyecek İçecek Hiz. 9
        Motorlu Araçlar Tek. 9

            MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ!

            Erdoğan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili şunları söyledi:

            "Yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.

            Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

            BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

            Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.



            Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Memurlar 20 bin öğretmen atama taban puanlar kontenjanlar! Öğretmen atama branş dağılımı nasıl olacak?