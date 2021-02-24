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    • Memurlar
    • 24.02.2021 13:40
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    • 24.02.2021 13:40
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    KPSS şartı yok! Kızılay'dan 11 farklı kadroya personel alımı! alımı başvuru şartları nelerdir?

    alımı başvuru şartları nelerdir? Kızılay'da görev almak isteyen vatandaşlar için KPSS şartı olmadan 11 farklı personel kadroya personel alımı yapılacak. Türkiye'nin birçok ili için alınacak başvurular online olarak yapılacak. Adaylar başvurularını 3 Mart 2021 tarihine kadar yapabiliyor. Peki, başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    KPSS şartı yok! Kızılay'dan 11 farklı kadroya personel alımı! Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kızılay birçok farklı kadroya alım yapacağını duyurdu. 3 Mart'a kadar yapılacak başvurularda KPSS şartı aranmayacak. 11 alım yapılacak ve başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurum başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak alıyor.

    ALIM YAPILACAK KADROLAR!

    Yardımcı

    Usta

    Operatör

    Bölüm Sorumlusu

    Kısım Sorumlusu

    Doktor

    Tercüman (Arapça)

    Tercüman (Farsça)

    Reporting Team Leader (Raporlama Takım Lideri)

    Çağrı Merkezi Operatörü

    Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı

        KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.

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