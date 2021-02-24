KPSS şartı yok! Kızılay'dan 11 farklı kadroya personel alımı! Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kızılay birçok farklı kadroya alım yapacağını duyurdu. 3 Mart'a kadar yapılacak başvurularda KPSS şartı aranmayacak. 11 alım yapılacak ve başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurum başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak alıyor.
ALIM YAPILACAK KADROLAR!
Yardımcı
Usta
Operatör
Bölüm Sorumlusu
Kısım Sorumlusu
Doktor
Tercüman (Arapça)
Tercüman (Farsça)
Reporting Team Leader (Raporlama Takım Lideri)
Çağrı Merkezi Operatörü
Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı