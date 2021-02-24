KPSS şartı yok! Kızılay'dan 11 farklı kadroya personel alımı! Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kızılay birçok farklı kadroya alım yapacağını duyurdu. 3 Mart'a kadar yapılacak başvurularda KPSS şartı aranmayacak. 11 alım yapılacak ve başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurum başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak alıyor.