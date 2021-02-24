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    • Memurlar
    • 24.02.2021 11:22
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    • 24.02.2021 11:52
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    İŞKUR üzerinden alımlar başladı! KPSS şartsız ve ! , , , ...

    vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve iş fırsatlarının neler olduğu araştırılıyor. 2021 yılıyla beraber, na devam ediyor. Ayın ortalarında Şubat ayı yeni işçi ve personel alımı güncel ilanları kurumun sitesinden açıklandı. İş arayışında olan vatandaşlar ise mesleklerine dair alanlarla ilgili ilanları incelemek için araştırmalara koyuldu. İŞKUR tarafından yapılan son açıklamada, 3 farklı kurum tarafından en az orta öğretim mezunu olan adaylar arasından hem hem işçi hem de normal personel alımı yapacağını bildirdi. Peki, , nasıl yapılır? Hangi kadrolara alımlar başladı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İŞKUR müjdeledi! 3 kurum personel alımına başladı!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden binlerce yeni işçi ve personel alımı ilanları duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla bu yıl 865 binden fazla vatandaş iş sahibi oldu. İŞKUR yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşların yanlarında yer almaya devam ediyor. Bu sefer de 3 farklı kamu kurumu için en az orta öğretim mezunu olan adaylar arasından hem memur hem işçi hem de normal personel alımları yapacağı hakkında bilgi verdi. Üç kurum tarafından yapılacak alım başvuruları gün içerisinde başladı. Peki, KPSS şartı olmadan, 60-65 KPSS puanı ile personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolara alımlar başladı? İşte detaylar...

    PERSONEL ALIM BAŞVURULARI

    Farklı illerde kamu memur, personel ve işçi alımları yapılacak olduğu geçtiğimiz süreçlerde İŞKUR tarafından açıklanmıştı. Yayına alınan son duyurulara bakılacak olursa başvurular gün içerisinde başladı. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar anlık olarak İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek ve alım yapan kurumlarda yer alabilecekler.

    ALIM YAPILACAK KADROLAR

    Yayına alınan ilanlara bakılacak olursa hangi kadrolarda alım yapılacak olduğu belli oldu. Hem alım yapan yerler hem de hangi alanlarda alım yapılacağı gün içerisinde yayına alındı.

    * Trafik memuru,

    * Zabıta memuru,

    * Tahsildar,

    * Şoför,

    * Memur

    * Garson

    *Temizlik personeli alanlarında alımlar yapılacak.

    HANGİ KURUMLARDA ALIMLAR BAŞLADI?

    İŞKUR tarafından memur, işçi ve personel alımları nereye yapılacak olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Bu kurumlar;

    * Pazar belediyesi memur alımı

    * Konya büyükşehir belediyesi memur alımı

    * Türkiye uzay ajansı işçi alımı yapılacağı hakkında açıklamalar geldi.

        TÜRKİYE UZAY AJANSI PERSONEL ALIMI İLANI!

        Yayımlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

        Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alınacaktır.

        PAZAR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI BUGÜN SON!

        Pazar Belediyesi tarafından memur, tahsildar, zabıta memuru, belediye trafik memuru ve Şoför kadrolarında istihdam edilmek üzere en az 60 KPSS puanı ile 10 memur alımı yapılacak. 3 memur, 1 tahsildar, 1 belediye trafik memuru, 1 şoför ve 4 zabıta memuru alımına ilişkin başlayan başvurular 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat.16.00'da sona erecek.

        KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, en az ön lisans mezunu olan adaylar arasından KPSS sınavından 65 puan ve üzeri alanlar arasında eleme yapılarak zabıta memurları istihdam edilecek.

        KONYA BB ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alımda başvurular 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Müracaatlar şahsen Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın Konevi Mahallesi Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram adresine yapılacak.

        İŞKUR PERSONEL ALIM GENEL ŞARTLARI

        * TC vatandaşı olmak

        * En az 18 yaşında olmak

        * KPSS şartı olan alanlara başvuracakların en az 60 – 65 arası puan sahibi olması

        * En az ortaöğretim mezunu olmak

        * Aranan şartlara uymak

        * Erkek adaylarda askerlik engelinin yer almaması muaf, tecilli ya da yapmış olmak

        * Adli sicil kaydı incelemesi sırasında sorunsuz olmak

        * Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak

        * Kurumlar arasında aranan özel şartlara uygun olmak

        * Çalışma hayatına devam etmesine engel olacak ruhsal, zihinsel ya da bedenen engellerinin yer almaması şartları ile alımlar yapılacaktır.

            İŞKUR KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

            İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

            İŞKUR KAYIT ŞARTLARI

            İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
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            Haberler Memurlar İŞKUR üzerinden alımlar başladı! KPSS şartsız ve 60-65 KPSS puanı ile personel alımı başvurusu! Trafik memuru, zabıta, şoför, memur...