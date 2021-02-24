Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden binlerce yeni işçi ve personel alımı ilanları duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla bu yıl 865 binden fazla vatandaş iş sahibi oldu. İŞKUR yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşların yanlarında yer almaya devam ediyor. Bu sefer de 3 farklı kamu kurumu için en az orta öğretim mezunu olan adaylar arasından hem memur hem işçi hem de normal personel alımları yapacağı hakkında bilgi verdi. Üç kurum tarafından yapılacak alım başvuruları gün içerisinde başladı. Peki, KPSS şartı olmadan, 60-65 KPSS puanı ile personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolara alımlar başladı? İşte detaylar...
PERSONEL ALIM BAŞVURULARI
Farklı illerde kamu memur, personel ve işçi alımları yapılacak olduğu geçtiğimiz süreçlerde İŞKUR tarafından açıklanmıştı. Yayına alınan son duyurulara bakılacak olursa başvurular gün içerisinde başladı. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar anlık olarak İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek ve alım yapan kurumlarda yer alabilecekler.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Yayına alınan ilanlara bakılacak olursa hangi kadrolarda alım yapılacak olduğu belli oldu. Hem alım yapan yerler hem de hangi alanlarda alım yapılacağı gün içerisinde yayına alındı.
* Trafik memuru,
* Zabıta memuru,
* Tahsildar,
* Şoför,
* Memur
* Garson
*Temizlik personeli alanlarında alımlar yapılacak.
HANGİ KURUMLARDA ALIMLAR BAŞLADI?
İŞKUR tarafından memur, işçi ve personel alımları nereye yapılacak olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Bu kurumlar;
* Pazar belediyesi memur alımı
* Konya büyükşehir belediyesi memur alımı
* Türkiye uzay ajansı işçi alımı yapılacağı hakkında açıklamalar geldi.