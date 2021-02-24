PERSONEL ALIM BAŞVURULARI

Farklı illerde kamu memur, personel ve işçi alımları yapılacak olduğu geçtiğimiz süreçlerde İŞKUR tarafından açıklanmıştı. Yayına alınan son duyurulara bakılacak olursa başvurular gün içerisinde başladı. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar anlık olarak İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek ve alım yapan kurumlarda yer alabilecekler.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Yayına alınan ilanlara bakılacak olursa hangi kadrolarda alım yapılacak olduğu belli oldu. Hem alım yapan yerler hem de hangi alanlarda alım yapılacağı gün içerisinde yayına alındı.

* Trafik memuru,

* Zabıta memuru,

* Tahsildar,

* Şoför,

* Memur

* Garson

*Temizlik personeli alanlarında alımlar yapılacak.