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    • 25.02.2021 08:21
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    25 Şubat başvuru iş ilanları... 5000 TL maaş: en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları!

    5000 TL maaş: en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları! 25 Şubat başvuru iş ilanları... Türk Telekom bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Farklı şehirlere ve farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular İŞKUR ve kariyer üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz

    takvim.com.tr
    5000 TL maaş: Türk Telekom en az lise mezunu personel alımı

    Türk Telekom Türkiye genelinde personel alımlarına devam ediyor. Türk Telekom personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylarda bazın şartlar arıyor. Türk Telekom'un alım yapacağı kadrolar ve ilan detayları sayfamızda verdik. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte Türk Telekom en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları ve İŞKUR 25 Şubat başvuru iş ilanları...

    TÜRK TELEKOM KARİYER İLANLARI

    Türk Telekom kariyer sayfasından yayımlanan ilanlarda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İşe Alım Uzmanı

    İlgili bölümlerden üniversite diploması,
    İK alanında en az 4 yıllık deneyim; işe alım odaklı,
    İyi düzeyde İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerileri,
    MS Uygulamaları konusunda profesyonel bilgi,
    Güçlü problem çözme becerilerine sahip iyi bir takım oyuncusu,
    Disiplinli ve kendi kendine başlayan,
    Detay ve doğruluğa dikkat,
    Mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri,
    İnsan Kaynakları alanında kariyer sahibi olmak isteyen,
    Erkek adaylar için askerlik görevini tamamladı.

    Sistem Entegrasyon Kıdemli Uzmanı

    Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve benzeri bölümlerin herhangi birinden mezun.
    SOAP-UI ve POSTMAN benzeri toollar kullanmış, SOAP ve Restful servisler konusunda bilgi sahibi.
    SQL/PL-SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
    Network teknolojileri (MPLS, VLAN, TCP/IP, QoS, VPN, Ethernet, DHCP, DNS, PPP vs.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
    MS Office programları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
    İş Analizi, Tasarım konularında deneyim sahibi,
    Yazılım test metodolojilerine hakim ve test süreçleri konusunda tecrübe sahibi,
    Json, XML teknolojileri konusunda deneyimli,
    SDLC süreçleri konusunda bilgi sahibi,
    Tercihen JAVA programlama dilinde bilgi ve deneyim sahibi
    Tercihen proje yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip
    Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,
    Planlama, organizasyon, dokümantasyon ve koordinasyon becerileri iyi,
    Takım çalışmasına ve farklı ekiplerle çalışmaya yatkın, iletişimi güçlü.

        Veritabanı Uzmanı

        Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik/Elektronik veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,
        Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda 4 yıl tecrübe sahibi uzman,
        İlgili alanda OCP (Oracle Certified Professional) sertifikasyonuna sahip,
        Oracle RAC, Oracle Dataguard gibi yedeklilik yapıları konusuda tecrübeli,
        Oracle Exadata, Backup Recovery, Performance Tuning, Goldengate, Big Data teknolojileri konusunda deneyimli,
        Microsoft ve Linux işletim sistemlerinin yönetiminde deneyimli,
        TCP/IP ağ teknolojilerine hakim,
        Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi,
        Temel Network bilgi ve becerilerine sahip,
        Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetleri yüksek, insan ilişkileri kuvvetli,
        Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
        Raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem veren,
        Yeni teknolojileri yakından takip eden, öğrenmeye, yenilikçi yaklaşımlara ve kendini geliştirmeye açık,
        İyi derecede İngilizce bilgisi olan.

        Veri Merkezi Altyapı Oper. Teknik Görevlisi

        - En az 3 yıl Kritik Tesis ve/veya Veri Merkezlerinde tecrübe sahibi
        - Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine, İklimlendirme ve Soğutma bölümlerinin birinden mezun
        - AG, OG Sistemlerde manevra yetkinliği (EKAT Belgesi tercih sebebi) olan,
        - Elektrik ölçü aletlerini (multimetre, pens amper metre vb.) aktif kullanım,
        - Enerji yönetimi (Scada) sistemleri hakkında tecrübeli,
        - Topraklama hakkında bilgi sahibi,
        - Kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör işletme ve bakımı konularında bilgi sahibi,
        - Enerji analiz/raporlamaları ve verimlilik konularında tecrübeli,
        - Microsoft Office Uygulamaları, Visio, Autocad programlarını kullanabilen,
        - B Sınıfı sürücü belgesi sahibi,
        - Ekip çalışmasına yatkın ve gelişime açık olan,
        - 7/24 esasına göre vardiyalı çalışacak
        Kariyer ilanlarına başvuru aşağıdaki sayfadan alınıyor:

        https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=188705&hc=T

        İŞKUR İLANLARI

        İŞKUR'da yayımlanan ilanlar ise şu şekilde:

        İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

        İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

        • İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
        İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

        Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
        • İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

        İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

        • Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

        • Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

        • En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

        • İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

        • İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

        • "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

        • "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

        • Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
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        Haberler Memurlar İŞKUR 25 Şubat başvuru iş ilanları... 5000 TL maaş: Türk Telekom en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları!