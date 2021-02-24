İBB itfaiye alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB itfaiye sonuçları nasıl öğrenilir?

İBB İTFAİYE ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB'den şu açıklama geldi;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün, boş bulunan kadrolara yönelik olarak Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin sınav hükümlerine göre düzenlediği İtfaiye Eri Yazılı ve Uygulama Sınavı sonuçlandı.

Yazılı sınav ve uygulama sınavında başarılı olanlar ile sınavı yedek olarak kazanan adayların listesi açıklandı.2020 KPSS (B) sınavından en az 60 puan alan adaylar arasından belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar puanına göre sıralandı. KPSS puanlarına göre 1007 aday belirlendi.