Adalet Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak sorusunun yanıtı başvuru yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. 11 bin 484 personel alımı başvuru şartları ilanların yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. İşlem ise bu alanda "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. İşte merak edilenler...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.