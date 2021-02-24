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    • Memurlar
    • 24.02.2021 08:24
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    • 24.02.2021 08:24
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    üzerinden öğretmen, psolog, sosyal çalışmacı, mühendis, veteriner alımı başvuru şartları!

    Adalet Bakanı 'ün imzası ile bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada personel alımına değinildi ve işçi alımı ile ilgili merak edilenler cevaplandı. , işçi alımını üzerinden yayımlayacağını açıkladı. İlan tarihi hakkında bilgi verilmedi. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelle adayların İŞKUR kayıtları olması ve vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler.

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı İŞKUR'dan 1500 işçi alımı yapacak

    İŞKUR üzerinden Adalet Bakanlığı bünyesine 1500 içi alımı yapılacağı açıklandı. Açıklama Bakan Gül'den geldi. Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yayımlanan açıklamada "Adalet Bakanlığında 1500 işçi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden istihdam edilecek. Ayrıca öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, veteriner, fizyoterapist gibi 202 kadro için Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 16 mütercim ve çözümleyici kadroları için ise Personel Genel Müdürlüğü ilan açıklayacak. " denildi.

    RESMİ DUYURU GELDİ

    Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yayımlanan açıklamada "Adalet Bakanlığında 1500 işçi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden istihdam edilecek. Ayrıca öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, veteriner, fizyoterapist gibi 202 kadro için Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 16 mütercim ve çözümleyici kadroları için ise Personel Genel Müdürlüğü ilan açıklayacak. " denildi.

    İŞKUR'DAN ALIM YAPILACAK

    Adalet Bakanlığı, işçi alımını İŞKUR üzerinden yayımlayacağını açıkladı. İlan tarihi hakkında bilgi verilmedi.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

        18 Yaşını Tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak kadroya göre ilgili alanlarda bilgi sahibi olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az Okur yazar olmak şartları aranacak.

        BAŞVURULAR:

        İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.
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