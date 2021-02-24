İŞKUR üzerinden Adalet Bakanlığı bünyesine 1500 içi alımı yapılacağı açıklandı. Açıklama Bakan Gül'den geldi. Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yayımlanan açıklamada "Adalet Bakanlığında 1500 işçi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden istihdam edilecek. Ayrıca öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, veteriner, fizyoterapist gibi 202 kadro için Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 16 mütercim ve çözümleyici kadroları için ise Personel Genel Müdürlüğü ilan açıklayacak. " denildi.
RESMİ DUYURU GELDİ
Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yayımlanan açıklamada "Adalet Bakanlığında 1500 işçi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden istihdam edilecek. Ayrıca öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, veteriner, fizyoterapist gibi 202 kadro için Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 16 mütercim ve çözümleyici kadroları için ise Personel Genel Müdürlüğü ilan açıklayacak. " denildi.
İŞKUR'DAN ALIM YAPILACAK
Adalet Bakanlığı, işçi alımını İŞKUR üzerinden yayımlayacağını açıkladı. İlan tarihi hakkında bilgi verilmedi.