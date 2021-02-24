5000 TL maaş: Türk Telekom en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları! İŞKUR 24 Şubat başvuru iş ilanları... Türk Telekom bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Farklı şehirlere ve farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular İŞKUR ve kariyer üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz
TÜRK TELEKOM KARİYER İLANLARI
Türk Telekom kariyer sayfasından yayımlanan ilanlarda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapıldığına yer verildi:
İşe Alım Uzmanı
İlgili bölümlerden üniversite diploması,
İK alanında en az 4 yıllık deneyim; işe alım odaklı,
İyi düzeyde İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerileri,
MS Uygulamaları konusunda profesyonel bilgi,
Güçlü problem çözme becerilerine sahip iyi bir takım oyuncusu,
Disiplinli ve kendi kendine başlayan,
Detay ve doğruluğa dikkat,
Mükemmel iletişim ve organizasyon becerileri,
İnsan Kaynakları alanında kariyer sahibi olmak isteyen,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamladı.
Sistem Entegrasyon Kıdemli Uzmanı
Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve benzeri bölümlerin herhangi birinden mezun.
SOAP-UI ve POSTMAN benzeri toollar kullanmış, SOAP ve Restful servisler konusunda bilgi sahibi.
SQL/PL-SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
Network teknolojileri (MPLS, VLAN, TCP/IP, QoS, VPN, Ethernet, DHCP, DNS, PPP vs.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
MS Office programları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
İş Analizi, Tasarım konularında deneyim sahibi,
Yazılım test metodolojilerine hakim ve test süreçleri konusunda tecrübe sahibi,
Json, XML teknolojileri konusunda deneyimli,
SDLC süreçleri konusunda bilgi sahibi,
Tercihen JAVA programlama dilinde bilgi ve deneyim sahibi
Tercihen proje yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,
Planlama, organizasyon, dokümantasyon ve koordinasyon becerileri iyi,
Takım çalışmasına ve farklı ekiplerle çalışmaya yatkın, iletişimi güçlü.