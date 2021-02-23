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    • 23.02.2021 12:18
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    Resmi açıklama geldi! 5. dönem PAEM sınavı ne zaman yapılacak? 2021 PAEM sınav tarihi belli oldu mu?

    5. dönem PAEM sınavı ne zaman? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı 5. dönem eğitim sonu sınavı hakkında bilgi verildi. Duyuruda öğrencilerin kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacakları belirtildi. Peki, 5. dönem PAEM sınavı ne zaman? 2021 PAEM sınav tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    5. dönem PAEM sınavı ne zaman yapılacak?

    PAEM 5. dönem eğitim sonu sınavı yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2020-2021 eğitim öğretim yılı 5. dönem eğitim sonu sınavına yer verildi. 5. dönem PAEM sınavı ne zaman?

    5. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?

    Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde 3-5 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı. "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde 03-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağı 25.01.2021 tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile uygun görülmüş olup www.pa.edu.tr adresinden yayınlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

    Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Öğrenci ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.

    PAEM NEDİR?

    Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız, yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Eğitim, Ankara Polis Akademisinde verilir ve süresi 11 ay'dır. Bu eğitimden başarıyla geçen aday mesleğe Yardımcı Komiser olarak başlar.

    Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) alımı için ön lisans ve lise mezunu adaylar başvuramaz. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılır. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla 10 katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) başvurusu için KPSS P3 puanına göre baraj 70'dir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir. (Aday, sınava önceki yılın KPSS P3 puanıyla da başvurabilir.)

        Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) için adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %25'i ve mülakat/sözlü sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla KPSS'den alınan puan, mülakat/sözlü puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir.

        Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) için Emniyet Teşkilatı Personelinden Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmazlar.

        Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.
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