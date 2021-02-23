Resmi açıklama geldi! 5. dönem PAEM sınavı ne zaman yapılacak? 2021 PAEM sınav tarihi belli oldu mu?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı. "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde 03-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağı 25.01.2021 tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile uygun görülmüş olup www.pa.edu.tr adresinden yayınlanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Öğrenci ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.