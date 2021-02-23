Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı ilanda infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 11 bin 484 yeni personel alınacağı duyuruldu. İlanların yayımlanmasının ardından adaylar tarafından birden fazla kadroya başvuru yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
PERSONEL ALIMI İÇİN TÜM İLANLARA BAŞVURULABİLİR Mİ?
Bu maddeye göre bir ilanda sadece bir kadroya başvuru yapabilirsiniz.
İlanlar yukarıdaki gibi ayrı ayrı yayımlandı. Adaylar bu ilanlara başvurabilir. Ancak bu ilanlardan birinde iki yere başvuru yapamaz. Örneğin İKM alımına başvuru yapan, başka bir ilin İKM alımına başvuru yapamaz. Ya da aynı ilanda yer alan ceza infaz kurumu kâtibi alımına başvuru yapamaz. Ancak İKM alımına başvuru yapan İcra katipliği ilanına başvuru yapabilir. Zabıt katipliğine de başvuru yapabilir.
Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı kadrolarından sadece birine başvurabilirsiniz.
4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) kadrolarından sadece 1'ine başvurabilirsiniz. İcra katipliğinde sadece 1 şehre başvurabilirsiniz.
TESPİT EDİLMESİ HALİNDE HİÇBİR BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK
Yayımlanan ilanlara baktığımızda başvuru kriteri için şu ifadelere yer verildiği görüldü:
"Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır."