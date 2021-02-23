



PERSONEL ALIMI İÇİN TÜM İLANLARA BAŞVURULABİLİR Mİ?

Bu maddeye göre bir ilanda sadece bir kadroya başvuru yapabilirsiniz.

İlanlar yukarıdaki gibi ayrı ayrı yayımlandı. Adaylar bu ilanlara başvurabilir. Ancak bu ilanlardan birinde iki yere başvuru yapamaz. Örneğin İKM alımına başvuru yapan, başka bir ilin İKM alımına başvuru yapamaz. Ya da aynı ilanda yer alan ceza infaz kurumu kâtibi alımına başvuru yapamaz. Ancak İKM alımına başvuru yapan İcra katipliği ilanına başvuru yapabilir. Zabıt katipliğine de başvuru yapabilir.

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı kadrolarından sadece birine başvurabilirsiniz.

4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) kadrolarından sadece 1'ine başvurabilirsiniz. İcra katipliğinde sadece 1 şehre başvurabilirsiniz.