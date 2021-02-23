Adalet Bakanlığı 4 ayrı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı 11 bin 484 personel alımına dair detaylar başvuru yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda "Adalet Bakanlığı 11 bin 484 personel alımı başvuru şartları nelerdir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte ilanda yer alan bilgiler...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.