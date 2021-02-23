Adalet Bakanlığı 4 ayrı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı 11 bin 484 personel alımına dair detaylar başvuru yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda "Adalet Bakanlığı 11 bin 484 personel alımı başvuru şartları nelerdir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte ilanda yer alan bilgiler...
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4 bin 918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 şoför, 33 aşçı, 4 kaloriferci olmak üzere toplam 5 bin 358 personel alacak.
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı da icra dairelerinde görev yapmak üzere uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra katibi istihdam edecek.
Adalet Bakanlığının merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere de her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre 237 pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacak.