Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacak. Peki, Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar..
TÜRKİYE UZAY AJANSI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuruları İŞKUR web sitesi (https://ankara.iskur.gov.tr/) üzerinden 22 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alıacak. Noter kurasına katılacakların isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacak. Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup COVİD-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak.
İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
Kura/Mülakat
1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak