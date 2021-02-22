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    • Memurlar
    • 22.02.2021 10:35
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    • 22.02.2021 10:35
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    İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak! Detaylar belli oldu

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına yeni eklenen ilanlar dikkat çekti. Bu ilanlar arasında İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi'nin 77 öğretim üyesi alımı yapacağı duyurusu ön plana çıktı.

    İstanbul'daki o üniversite alım yapacak! Detaylar belli oldu

    İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 77 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak öğretim üyelerinin profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi pozisyonunda olacağı belirtildi.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

    İşte alımla ilgili detaylar
    Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

    İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
    Prof. Dr. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir) (Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir.

    Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
    Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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